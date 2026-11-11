Të ftuar:
Silvi Mihalli – Eksperte zhvillimi
Anila Prethi – Gazetare
Ervin Kapaj – Fizioterapist
Xheklina Bylykbashi – Blogere
2 receta
Sallatë e ngrohtë me perime të pjekura
3 speca miks ngjyrash
1 patëllxhan
1 kungulleshkë
400 gr kërpudha shampinjon
2 koka hudhër
2 lugë gjelle vaj ulliri
Kripë dhe piper i zi
80 gr arra
½ qepë e kuqe
1 tufë e vogël majdanoz
Për salcën
4 lugë gjelle kos grek
2 lugë gjelle susam
2 lugë lëng limoni
1 thelpi hudhër
2 lugë salcë soje
1 majë kripë
Presim perimet në copa sipas preferencës suaj. I vendosim sipas kolonave perimet jo të përzjerra në një tepsi ku kemi shtuar një letër pjekje. I spërkatim perimet me kripë, piper të zi dhe vaj ulliri duke vendosur mbi to dhe dy kokrra hurdhra të prera vetëm në majë. I vendosim në furrë të piqen në 200 gradë C për 25 minuta. Në një tas të madh vendosim të gjithë përbërësit e salcës dhe i përziejmë ato mirë së bashku deri sa të marrin trajtë kremoze. Largojmë perimet nga furra dhe i vendosim ato në një tas të madh ku shtojmë aty qepën në fije + arrat e grira + hurdhrat e shtypura + majdanozin e grirë. Shtojmë salcën dhe i përziejmë së bashku me perimet dhe e shërbejmë menjëherë.
Krahë pule krokantë me patate
2 – Krahë pule krokantë me patate
1 kg krahë pule
2-3 patate
2 lugë gjelle vaj ulliri
1 lugë çaji spec i kuq
½ lugë çaji hudhër pluhur
½ lugë çaji rigon
Kripë dhe piper
1 lugë gjelle lëng limoni
Kurse dhe aktivitete pas shkolle, a po rrisim fëmijë të lumtur?
Nga shkolla në after-school, nga kursi në kurs: Kur dita e fëmijës bëhet një axhendë detyrimesh
Nga shkolla në after-school, nga kursi në kurs: Kur dita e fëmijës bëhet një axhendë detyrimesh (Pjesa 2)
/tvklan.al