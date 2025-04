Të ftuar:

Olti Shulla: Make – up artist

Ernilda Luzi: Gazetare/ Spikere

Chrysanthi Kalogeri: Astrologe

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta gatimi nga zonja Vjollca

Akullore shtëpie servirur në mollë të pjekura

450 gr komposto pjeshke

400 gr qumësht i kondensuar

500 ml pana ëmbëlsirë

2 mollë

Mjaltë, copa çokollate për dekor sipas dëshirës

Shakshuka me vezë

4 vezë

1 qepë

2 thelpinj hudhër

1 spec i kuq

4-5 domate të freskëta (ose 1 kanaçe domate të grira)

1 lgj salce domate

1 lç spec i kuq i ëmbël

Kripë, piper,

Pak spec djegës

2 lgj vaj ulliri

Look-u i ri i pensionistes realizuar nga make-up artisti Olti Shulla

Hëna e re në shenjën e Demit/ Chrysanthi Kalogeri: Sfera financiare do të ketë ndryshime

Chrysanthi Kalogeri zbulon parashkimin javor për javën e fundit të Prillit