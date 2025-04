Të ftuar:

Alberta Zani: Gazetare/ Eksperte Turizmi

Rigers Rusi: Sipërmarrës

Martin Gjonaj: (General Manager/ Ekspert Turizmi)

Gazetare: Ermelinda Ndoja

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj. Vjollca

Pulë me lëng

Byrek në tigan me piadini, qumësht dhe djathë

Si mund ta përmirësojmë cilësinë e pastrimit të hoteleve në vend?

Cili është standardi i pastërtisë së hoteleri – turizmit në Shqipëri?

Quiz/ Loja telefonike