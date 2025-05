Të ftuar:

Anxhela Peza: Psikologe

Nini Feshti: Bloger

Alba Alishani: Producente & Moderatore

Qamil Dika: Pedagog

Në lidhje skype: Lulëzime Celami, Çipollari: Mësuese

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta gatimi nga zonja Vjollca

Patëllxhanë të mbushur me gjizë dhe speca të pjekur në furrë

Fileto pule krokante në salcë kremoze me hudhër dhe parmixhano

“Lule për libra” nisma e nxënësve në shkollën “Besëlidhja” në Lezhë për pasurimin e bibliotekës

Studimi/ Të rinjtë janë më të palumtur se gjeneratat e tjera

Cilat janë arsyet kryesore që ndikojnë në lumturinë e të rinjve?