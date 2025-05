Të ftuar:

Denisa Golemi: Gjinekologe

Eksena Qirici: Psikologe

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta gatimi nga zonja Vjollca

Pulë me bizele në pure patate



400 gr tul pule (gjoks pule)

1,5 lgj miell

1 lgj gjalpë

2 lgj vaj ulliri

Kripë dhe piper i zi

1 gotë bizele të freskëta ose të ngrira

1 qepë mesatare

1 karrotë

1 lç salcë koncentrat

1 dafinë ose rozmarinë e grirë

1/2 gotë verë e bardhë

Për purenë

6 patate të mëdha

Kripë dhe piper i zi

Arrë moskat

150 ml qumësht

40 gr gjalpë

Petulla me shije portokalli



1 vezë

2 lgj sheqer

2 lgj gjelle vaj vegjetal

Lëkura e 1 portokalli

50 ml lëng portokalli

3 lgj kos

200 gr miell

1 pako pluhur pjekës

Sheqer pluhur për pudrosje

Vaj për skuqje

Të gjitha pyetjet kur mësojmë për një shtatzëni

Përjetimi emocional i nënës përgjatë shtatzënisë

Quiz televiziv