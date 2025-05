Të ftuar:

Arlinda Dudaj: Botuese

Kristi Janku: Blogere ushqimi

Pejana Elezi

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta gatimi nga zonja Vjollca

Zog fshati me thërrime (rosnica) në tenxhere



5 racione zog fshati

1 lgj gjalpë

1 lgj vaj ulliri

1,2 litër ujë i nxehtë

Kripë dhe piper i zi

2 lgj salcë domate

1 gjethe dafinë

Për rosnicat

1 vezë e plotë

1 e verdhë veze

7 lgj miell

Kripë

1 lgj ujë ose qumësht

2 lgj gjalpë

2 lgj vaj

Patëllxhanë të pjekur në stilin e picave të vogla



2 patëllxhanë të mëdhenj

400 gr tul domate në copa

250 gr djathë mozzarella për pica pse provolone

Kripë dhe piper i zi

Vaj ulliri

1/2 lç rigon i thatë

Nga aktorë në mësues, kthehemi në ëndrrat e fëmijërisë

Njeriu ëndërrimtar, sa i kemi realizuar ëndrrat tona

Si ndryshojnë ëndrrat me rritjen e njeriut