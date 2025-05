Të ftuar:

Rigers Rusi: Sipërmarrës

Anila Çobani: Ekonomiste

Në skype, Chrysanthi Kalogeri: Astrologe

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta gatimi nga zonja Vjollca

Lazanja që gatuhet vetë

1 qepë

2 thelpinj hudhër

300 gr mish i grirë

3 domate

2 lugë salcë domatesh

Vaj ulliri

Kripë + piper

200 gr petë lazanje

500 ml ujë ose lëng mishi

2-3 lugë gjelle parmixhano

Hamburger me qofte pule

-Për qoftet:

500 gr gjoks pule

1 vezë

1 qepë e vogël

2-3 lugë gjelle galetë

Kripë dhe piper sipas shijes

-Mbushja e hamburgerit

Salca e preferuar ( majonezë + ketchup)

Sallatë jeshile

Qofte pule

Domate

Kastravec turshi

Qepë

Djathë

Simite rrethore

Këshilla praktike si të hiqni njollat e buzëkuqit, make up – it nga rrobat tuaja

Hëna e plotë e 12 Majit në shenjën e Akrepit, cilat shenja preken më shumë, e zbulon Chrysanthi Kalogeri

Horoskopi 12-18 Maj nga Chrysanthi Kalogeri