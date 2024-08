Shkodra do të jetë së shpejti me një Poliklinikë të re Specialitetesh. Është kryeministri Edi Rama që paralajmëron se dyert e poliklinikës do të hapen shumë shpejt.

Aty do të ofrohen shërbime shëndetësore për 200 mijë banorë në 19 specialitete të ndryshme.

“Vijojmë punën për modernizimin dhe transformimin e strukturave spitalore dhe qendrave shëndetësore në të gjithë vendin”, njoftoi Rama./tvklan.al