Bilanci i viktimave nga një shpërthim masiv në një nga portet kryesore të Iranit ka arritur në 25 të vrarë, ndërsa rreth 800 të plagosur. Shpërthimi ndodhi të Shtunën në mëngjes, në Shahid Rajaee, porti më i madh tregtar i vendit, pranë qytetit jugor të Bandar Abbas. 6 persona ende rezultojnë të zhdukur, raportojnë mediat shtetërore.

Nga shpërthimi pati dëme të konsiderueshme në ndërtesat pranë, ndërsa disa automjete u dogjën. Banorët raportuan se ndjenë shpërthimin deri në 50 km larg. Pamjet tregojnë të paktën 3 zona të djegura dhe ministri i Brendshëm i Iranit konfirmoi se zjarri po përhapej nga një kontejner në tjetrin. Shkollat dhe zyrat në rajon janë urdhëruar të qëndrojnë të mbyllura.

Mediat shkruajnë se kontejnerët kishin pasur lëndë djegëse të ngurtë për raketa balistike dhe se një anije me flamur iranian “shkarkoi një ngarkesë me karburant rakete perklorati natriumi në port në Mars 2025”. Gazeta “Financial Times” kishte raportuar më parë se dy anije kishin dërguar karburant në Iran nga Kina. Në maj 2020, Izraeli u akuzua se kishte nisur një sulm të madh kibernetik në të njëjtin port, duke shkaktuar kaos transporti për ditë të tëra.

Organizata Kombëtare të Menaxhimit të Fatkeqësive të Iranit bëri të ditur se zyrtarët kishin lëshuar më parë paralajmërime për portin Shahid Rajaee në lidhje me ruajtjen e kimikateve. Kompania kombëtare e prodhimit të naftës iraniane tha se shpërthimi në port nuk kishte asnjë lidhje me rafineritë e naftës, rezervuarët e karburantit dhe tubacionet e vendit. Presidenti iranian Masoud Pezeshkian shprehu keqardhjen për viktimat, ndërsa ka shpallur një hetim dhe ka dërguar ministrin e Brendshëm në rajon për ta udhëhequr atë.

Porti Shahid Rajaee është më i madhi i Iranit, përmes të cilit kalon tranzit pjesa kryesore e transportit tregtar të vendit. Ndodhet në ngushticën e Hormuzit dhe është rreth 20 km në perëndim të Bandar Abbas, qyteti kryesor port i Iranit në bregdetin e tij jugor dhe baza kryesore të Marinës iraniane.

Shpërthimi përkoi me raundin e fundit të negociatave midis zyrtarëve iranianë dhe amerikanë mbi programin bërthamor të Iranit, me presidentin amerikan Donald Trump që synon të arrijë një marrëveshje me Teheranin.

Duke negociuar përmes ndërmjetësuesve të Omanit, të dyja palët raportuan se ishte bërë përparim, por ende duhet shumë punë. Negociatat do të vazhdojnë javën e ardhshme. Irani ka thënë se është i hapur për të frenuar programin e tij bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve.

Bisedimet e këtij viti kanë shënuar angazhimin e parë të nivelit të lartë midis SHBA-së dhe Iranit që nga viti 2018, kur Trump në mandatin e tij të parë u tërhoq nga një marrëveshje e mëparshme për të kufizuar aktivitetet bërthamore të Iranit dhe rivendosi sanksionet ekonomike.

Klan News