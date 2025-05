Turistët e huaj po e zgjedhin Shqipërinë edhe për historinë e sidomos për periudhën e komunizmit. Muzeu Kombëtar “Shtëpia me Gjethe” është kthyer në destinacion të vizitorëve të shumtë që nga Italia e deri të Kanadaja e Amerika.

“Jam nga Kanadaja dhe kam lexuar për “Shtëpinë me Gjethe”, e dija që është pjesë e historisë së Tiranës ndaj erdha këtu. Është hera e dytë në Shqipëri dhe hera e parë në Tiranë dhe është qytet i bukur.”

“Mu duk interesante “Shtëpia me Gjethe.”

“Jam nga Michigani i SHBA-se, zgjodhëm ta vizitonim muzeun për të mësuar më shumë për historinë dhe për përgjimet se çfarë ndodhte në vend.

“Interesante në fakt. Unë kam qenë në Europë kur nisi rënia e komunizmit në vitet 80-90 dhe isha në ushtri asokohe. Tani është shumë interesante të shohësh se si janë ruajtur këto gjëra dhe njerëzit të kuptojnë se kjo mund të ndodhë sërish.”

Edhe 4-mujori i parë i 2025 ka patur fluks të konsiderueshëm në këtë muze duke arritur në shifra rekord me mbi 15 mijë vizitorë nga vende të ndryshme.

“80% e vizitorëve tanë janë të huaj. Numri i vizitorëve për katër muajt e parë ka qenë rreth 15 mijë vizitorë dhe nëse do ta krahasonim me vitet e kaluara, për shembull, 15 vizitorë ne i kemi pasur gjithsej në vitin 2018. Kryesisht vizitorët tanë janë nga Italia, më pas vijnë nga Francë, Anglia, Holanda, por dhe nga Spanja dhe gjithë vendet e botës”, tha Etleva Demollari, drejtore e Muzeut “Shtëpia me Gjethe”.

Risi në Muzeun “Shtëpia me Gjethe” janë edhe grupet e organizuara nëpërmjet agjencive të ndryshme sipas drejtores Etleva Demollari.

“Më parë ne kemi pasur vizitorë individual, pra, që vinin te Muzeu Kombëtar Shtëpia me Gjethe në mënyrë individuale, ishin njohur me këtë muze dhe kur vinin në Tiranë vizitonin muzeun tonë. Ndërsa këtë vit vërejmë një rritje të numrit të grupeve, pra, vijnë të organizuar nga agjensi të ndryshme”, tha Etleva Demollari, drejtore e Muzeut “Shtëpia me Gjethe”.

Muajt e verës e deri në fund të Tetorit është edhe piku i fluksit të vizitorëve në këtë muze ndryshme të Tiranës dhe vendit tonë.

