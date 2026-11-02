02 nëntor 2026- Është ndarë nga jeta regjisori dhe aktori Gjergj Mena, në moshën 41-vjeçare.
Lajmin e ka bërë të ditur Teatri Kombëtar përmes një postimi në rrjetin social “Facebook”.
Aktori Mena ishte pjesë e Teatrit Kombëtar ndërsa ka interpretuar në disa shfaqje, si dhe ka mbajtur detyrën e Drejtorit Artistik të TK RIN ART.
Njoftimi i Teatrit Kombëtar:
Me shumë trishtim morëm lajmin për ndarjen nga jeta të mikut, kolegut dhe bashkëpunëtorit tonë të dashur Gjergj Mena!
Gjergji ishte pjesë e familjes së Teatrit Kombëtar, si aktor në shumë prej shfaqjeve tona, por edhe si Drejtor Artistik i TK RIN ART. Me të ndamë skenën, projekte, ide dhe dashurinë për teatrin.
Do të na mungojë si artist, si koleg dhe si mik. Kujtimi i tij dhe gjurma që la në skenën tonë do të mbeten gjithmonë me ne.
Ngushëllimet më të sinqerta familjes, miqve komunitetit artistik! Lamtumirë, Gjergj! Do të na mungosh!
/tvklan.al