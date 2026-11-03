Një histori tragjike ka tronditur një familje në Pakistan, pasi ëndrra e një vajze 24-vjeçare për të studiuar në Universitetin e Harvardit në Shtetet e Bashkuara përfundoi në një tragjedi të rëndë.
Laiba Ijaz, një studente medaliste e artë në fizikë në Universitetin Ndërkombëtar Islamik të Islamabadit, u gjet e pajetë më 9 tetor, pranë banesës së saj. Sipas hetimeve paraprake të policisë, e reja dyshohet se i dha fund jetës pasi ajo dhe familja e saj ranë pre e një mashtrimi financiar nga një person që i kishte premtuar sigurimin e pranimit në Harvard.
Laiba vinte nga një familje që kishte bërë sakrifica të mëdha për arsimimin e katër vajzave. Edhe pse prindërit e saj nuk kishin pasur mundësi të vazhdonin gjatë shkollimin, të gjitha vajzat kishin ndjekur universitetin. Laiba kishte spikatur për rezultatet e saj akademike, kishte përfituar bursa studimi dhe kishte fituar medaljen e artë në universitet.
Pas përfundimit të studimeve, ajo punoi si mësuese e shkencave në një shkollë në Islamabad dhe jepte gjithashtu mësime private për fëmijët. Universiteti i kishte ofruar mundësinë të vazhdonte studimet në Arabinë Saudite me bursë, por synimi i saj ishte të shkonte në Shtetet e Bashkuara për të ndjekur studime të mëtejshme.
Për të realizuar këtë ëndërr, Laiba i kërkoi ndihmë babait të saj, Rana Muhammad Ijaz, i cili pranoi të bënte gjithçka që mundej për ta mbështetur. Gjithçka ndryshoi pasi familja njohu Muhammad Nomanin, një person që pretendonte se punonte në Gjykatën e Lartë të Pakistanit dhe premtoi se do ta ndihmonte vajzën me procedurat e aplikimit në Harvard. Ai i kishte treguar të atit një kartë identifikimi që dukej zyrtare, duke fituar besimin e familjes. Fillimisht, Ijaz pagoi 2.2 milionë rupi, rreth 7,900 dollarë, për tarifat universitare. Më pas, Noman i kërkoi një shumë tjetër prej 7.2 milionë rupish, rreth 25,900 dollarë, duke pretenduar se universiteti kërkonte një dëshmi financiare dhe se paratë duhej të kalonin përmes llogarisë së tij bankare për t’u konvertuar në dollarë.
Për të plotësuar shumën e kërkuar, babai i Laibas shiti një pronë që zotëronte dhe bizhuteritë familjare. Ndërkohë, mashtruesi u kishte dorëzuar dokumente që krijonin përshtypjen se aplikimi ishte i vërtetë. Dosja përmbante letra pranimi dhe burse nga Harvardi, dokumente emigracioni amerikan me vula që dukeshin zyrtare, një deklaratë sponsorizimi nga një i afërm në Nju Jork, një dokument ambasade me fotografinë e Laibas dhe një biletë avioni të klasit të biznesit drejt Bostonit. Në dokumentet e fundit ishte përfshirë edhe një datë për intervistën e vizës, më 12 tetor.
Dyshimet nisën në fillim të tetorit, kur babai i vajzës kontaktoi Nomanin për ta ndihmuar të përgatitej për intervistën. Ky i fundit i tha se ndodhej në Kuetta dhe se do të kthehej ditën tjetër. Përballë përgjigjeve të tij të paqarta, familja vendosi t’ia tregonte dokumentet një agjencie udhëtimesh, ku zbuloi se bileta për në Boston ishte e falsifikuar. Më pas, një avokat që jetonte pranë familjes kontrolloi të gjithë dosjen dhe konfirmoi se asnjë prej dokumenteve nuk ishte autentik. Të vërtetën e zbuluan më 6 tetor, duke shkatërruar shpresat e Laibas për të studiuar në universitetin prestigjioz amerikan.
Megjithatë, sipas babait të saj, vajza vazhdonte të shpresonte se autoritetet amerikane dhe vetë universiteti mund të shqyrtonin një aplikim të vërtetë në emrin e saj. Mëngjesin e 9 tetorit, ndërsa familja po përgatitej të mbyllte dyqanin për lutjet e së premtes, Laiba i tregoi të atit se kishte marrë një mesazh nga Noman, i cili i kishte thënë se do të shkonte në xhaminë e zonës dhe më pas do të takonte familjen. Babai e paralajmëroi të bijën të mos i besonte dhe i kërkoi të qëndronte brenda shtëpisë. Ai i kërkoi gjithashtu bashkëshortes të kujdesej që Laiba të mos dilte, por vajza u largua pavarësisht kundërshtimit të së ëmës.
Kur u kthye në shtëpi dhe mësoi se e bija ishte larguar, Ijaz dërgoi dhëndrin dhe një prej djemve të familjes për ta kërkuar. Njëra nga motrat e Laibas përdori një aplikacion për të gjurmuar telefonin e saj dhe për të përcaktuar zonën ku ndodhej. Rreth orës 15:30, më pak se dy orë pasi ishte larguar nga shtëpia, ata e gjetën të renë të pajetë. Dhëndri telefonoi policinë dhe më pas njoftoi të atin e saj, pa i treguar menjëherë se çfarë kishte ndodhur. Kur mbërriti në vendngjarje, Ijaz u përball me humbjen e vajzës së tij.
Dy ditë pas ngjarjes, policia arrestoi Muhammad Nomanin, i cili akuzohej për mashtrimin e familjes. Por historia mori një tjetër kthesë më 20 tetor, kur ai u qëllua me armë zjarri ndërsa ndodhej në paraburgim dhe humbi jetën. Sipas policisë, bashkëpunëtorët e tij hapën zjarr, me qëllim lirimin e tij. Një ditë pas vdekjes së tij, ministri i Brendshëm i Pakistanit, Mohsin Naqvi, vizitoi familjen dhe i dorëzoi më shumë se 5 milionë rupi, rreth 18 mijë dollarë, të cilat autoritetet thanë se ishin sekuestruar nga i dyshuari. Megjithatë, për babanë e Laibas, rikuperimi i parave nuk mund të kompensojë humbjen e së bijës.
Rasti ka rikthyer vëmendjen te numri në rritje i të rinjve pakistanezë që synojnë të studiojnë në universitete amerikane dhe te rreziku i mashtrimeve nga persona që ofrojnë shërbime për aplikime jashtë vendit. Sipas Institutit për Arsimin Ndërkombëtar, gjatë vitit akademik 2024-2025, më shumë se 13 mijë studentë pakistanezë ishin regjistruar në institucione arsimore në Shtetet e Bashkuara, një rritje prej 75 për qind krahasuar me periudhën 2017-2018.
Agjencia Federale e Hetimeve në Pakistan ka konfirmuar se Noman nuk ishte agjent i regjistruar për procedurat e vizave. Ndërkohë, përfaqësues të sektorit të konsulencës arsimore thonë se në vend mungon një organ rregullator që të regjistrojë dhe kontrollojë agjencitë që premtojnë pranime në universitete të huaja, duke lënë shumë familje të pambrojtura përballë mashtrimeve të tilla.