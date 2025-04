Interin e pret një kalendar ferri drejt titujve kampion në këtë sezon. Fillimisht, Roma për të rritur epërsinë ndaj Napolit, më pas Barcelona në përpjekje për t’u rikthyer në finalen e Champions League dhe në fund të sezonit, bëhet bilanci.

Zikaltërit janë në garë për dy trofe, gjithsesi, nga kjo nuk varet aspak fati i Simone Inzaghit. Tekniku italian do të rinovojë kontratën me Interin.

Klubi po ul presionin ndaj trajnerit, dhe tashmë po përgatit zgjatjen e kontratës që skadon në vitin 2026.

Interi dhe Inzaghi do të vazhdojnë së bashku edhe nëse sezoni do të mbyllej me ‘zero tituj’. Trajneri 49-vjeçar nuk ka humbur kurrë tre ndeshje radhazi që kur mori pankinën e Interit, një rekord që shpresohet të mos thyhet, pasi përkon pas 2 humbjeve me Bolonjën dhe Milanin.

Çfarëdo që të ndodhë, trajneri do të nënshkruajë kontratë deri në vitin 2027 me opsion për sezonin në vijim dhe rritje rroge deri në 7 milionë Euro.

Rinovimi do të mbërrijë mes Korrikut dhe Gushtit, para fillimit të kampionatit të ri. Inzaghi, i cili aktualisht ka një kontratë deri më 30 Qershor 2026, ndërsa do bëhet kështu trajneri më i paguar në Serie A.

Së bashku me bonuset, ai do të kalonte 10 milionë Euro dhe shumën totale të marrë nga Antonio Conte te Napoli.

Për më tepër, ai do të ishte tekniku më jetëgjatë në historinë e Interit pas Helenio Herrera, duke hyrë në historinë e zikaltërve.

