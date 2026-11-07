7 nëntor 2026 – Zgjedhjet e mesmandatit në Shtetet e Bashkuara kanë sjellë një fitore të rëndësishme për demokratët, të cilët kanë siguruar shumicën si në Dhomën e Përfaqësuesve, ashtu edhe në Senat, duke i dhënë fund kontrollit republikan mbi të dyja dhomat e Kongresit.
Rezultatet përbëjnë një goditje politike për presidentin Donald Trump, pasi demokratët arritën të fitonin më shumë se 40 zona elektorale që më parë kontrolloheshin nga republikanët, përfshirë edhe disa bastione tradicionale të kësaj partie.
Sipas vlerësimeve të CBS News, demokratët pritet të kenë të paktën 54 vende në Senat dhe rreth 256 vende në Dhomën e Përfaqësuesve.
Megjithatë, disa gara mbeten ende të hapura dhe numërimi i votave vijon.
Një prej fitoreve që tërhoqi vëmendjen ishte ajo e demokrates Nancy Lacore në distriktin e parë të Karolinës së Jugut, ku ajo mposhti kandidaten republikane Jenny Costa Honeycutt. Lacore, ish-admirale e Marinës Amerikane, fitoi një zonë që deri tani përfaqësohej nga republikania Nancy Mace, e cila kishte humbur më herët garën paraprake për guvernatore të shtetit.
Trump ndryshon drejtimin e Shtëpisë së Bardhë pas humbjes
Pas rezultatit të zgjedhjeve, Trump ka paralajmëruar ndryshime në ekipin e tij dhe ka pranuar se republikanët duhet të reflektojnë për arsyet e humbjes.
Të premten, presidenti njoftoi se Stephen Miller do të zëvendësojë Susie Wiles në postin e shefit të kabinetit të Shtëpisë së Bardhë, duke nisur detyrën më 9 nëntor. Wiles do të kalojë në strukturën politike të Trumpit. Miller ka qenë një prej këshilltarëve më të afërt të presidentit dhe një prej figurave kryesore të politikave të tij për emigracionin.
Në një intervistë për emisionin “60 Minutes”, Trump kishte paralajmëruar se mund të kishte ndryshime në ekipin e tij pas rezultatit zgjedhor, ndërsa më vonë mohoi se largimi i Wiles ishte drejtpërdrejt pasojë e humbjes së republikanëve.
Presidenti amerikan ka kritikuar gjithashtu Senatin për mosmiratimin e nismave të tij, duke e cilësuar atë si një pengesë për administratën. Ai përmendi veçanërisht ligjin SAVE America, që synonte ndryshime në rregullat e votimit, por që nuk arriti të siguronte mbështetjen e nevojshme. Trump tha se republikanët duhet të arrijnë rezultate përpara se demokratët të marrin zyrtarisht kontrollin e Kongresit në janar.
Disa gara mbeten ende të hapura
Pavarësisht fitores së demokratëve, numërimi i votave nuk ka përfunduar në të gjitha zonat. Mbi dy duzina gara për Dhomën e Përfaqësuesve dhe dy gara për Senatin mbeten ende pa rezultat përfundimtar.
Në Misisipi, demokrati Scott Colom kryeson me rreth 1 800 vota ndaj republikanes Cindy Hyde-Smith, ndërsa vijon numërimi i votave të mbetura. Edhe gara në Alaskë mbetet e hapur.
Me marrjen e kontrollit të të dyja dhomave të Kongresit në janar, demokratët do të kenë mundësi më të mëdha për të ndikuar në agjendën legjislative dhe për të ushtruar mbikëqyrje ndaj administratës Trump gjatë dy viteve të fundit të mandatit të tij.
Burimi: CBS News, Associated Press
/tvklan.al