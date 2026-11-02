Keni një hall, jua zgjidh Diella në pak minuta, po kur e pyesni për pensionin…
Kryeministri Edi Rama publikoi një bisedë me Diellën, asistenten virtuale, e cila tashmë komunikon me qytetarët jo vetëm me shkrim, por edhe me zë dhe video. Qytetarët mund ta pyesin për çështje të përditshme, nga pensioni, që përfitojnë, regjistrimi te mjeku i familjes, deri te procedurat, që duhet të ndjekin kur humbasin pasaportën.
Gabimi në testament çon në rrëmbimin e pronës, nusja bëhet vajzë, kunata merr shtëpinë
Luiza Zavalani i drejtohet emisionit “Stop”, duke denoncuar noteren Denada Kodra në Korçë, pasi pretendon, se përmes një akti trashëgimie të hartuar me të dhëna të pasakta, i është marrë pjesa takuese e shtëpisë së prindërve. Luiza tregon, se nëna e saj, përmes një testamenti të mëparshëm, i kishte lënë asaj pjesën e saj të pronës, pasi Luiza kishte qenë e vetmja vajzë e familjes dhe kishte jetuar për vite me radhë në emigracion në Greqi.Pas vdekjes së vëllait të Luizës, kunata e saj, sipas denoncimit, ka përfituar për të marrë nënën 90-vjeçare, e cila ishte e sëmurë, dhe për të hartuar një testament të ri. Dokumenti është përpiluar te noterja Denada Kodra, me një lapsus me pasoja të rënda: kunata figuron si vajza e të moshuarës dhe jo si nusja e familjes. Gjithashtu, në aktin noterial nuk rezulton të jetë përfshirë një dokument mjekësor, që të vërtetonte aftësinë e të moshuarës, për të kuptuar dhe firmosur testamentin.Kur “Stop” shkon në zyrën e noteres, për të kërkuar shpjegime, ajo pranon, se bëhet fjalë për një lapsus në dokument, ndërsa për mungesën e dokumentacionit mjekësor, kërkon, që përgjigjja të bëhet përmes një kërkese me shkrim.Sipas Luizës, ky testament i ka hapur rrugën kunatës të përfitojë dy pjesë takuese të apartamentit: një përmes testamentit dhe një tjetër nga bashkëshorti i saj, vëllai i Luizës. Më pas, çështja është çuar në gjykatë, ku kunata ka përfituar pronësinë mbi apartamentin, ndërsa më vonë ia ka shitur atë një kushëriri të familjes.
Pensionistët kujtojnë kohën e radhës së qumshtit, tani në njëshkolonë për abone
Në redaksinë e emisionit “Stop” mbërrijnë video dhe ankesa nga pensionistët, të cilët denoncojnë mungesën e aboneve falas të transportit publik në pikat e shpërndarjes në Tiranë, që në datën 2 të muajit, kur nis edhe tërheqja e tyre. Emisioni kryen një vëzhgim në terren dhe konstaton, se ankesat janë të vërteta: pensionistët nuk arrijnë të pajisen me abonetë, pasi ato kanë përfunduar në pikat e shpërndarjes.Pas ndërhyrjes së “Stop”, reagon Bashkia e Tiranës, e cila sqaron, se çdo muaj vë në dispozicion 42 mijë abone falas për pensionistët dhe se këtë herë, për herë të parë, është tërhequr e gjithë sasia e parashikuar. Bashkia pranon kërkesën e shtuar dhe premton, se nga muaji i ardhshëm do të rrisë numrin e aboneve, duke marrë masa, që pikat e shpërndarjes të kenë sasi të mjaftueshme për të gjithë pensionistët përfitues.
/tvklan.al