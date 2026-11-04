Letra nga burgu, Lali Eri bëhet për spital, transferimi-rrufe
Kryebashkiaku në detyrë i Tiranës Erion Veliaj është zhvendosur paraditën e sotme nga paraburgimi në pavionin e spitalit në Fier. Kjo lëvizje vjen pas letrës së vetë Veliajt, ku ky i fundit pretendoi, se ministri i drejtësisë Toni Gogu i kishte përcjellë mesazhe kërcënuese nga Edi Rama. Në lagjen nr. 1, përballë kopshtit “1 Maji”, ujërat e zeza janë kthyer në shqetësim për banorët dhe prindërit e fëmijëve. Kjo është një situatë alarmante pranë një institucioni parashkollor me të mitur.
Borxh 100 mijë euro, por përmbarimi nuk gjen pasuri, borxhliu falsifikoi firma e tjetersoi prona
Dy motra nga Durrësi denoncojnë shtetasin Pëllumb Braçe, të cilit i kanë dhënë hua 72 mijë euro në vitet 2008-2010, por që prej 18 vitesh nuk kanë arritur të rimarrin paratë. Pas proceseve gjyqësore, ato kanë fituar të drejtën e kthimit të shumës, ndërsa në çështjen penale, sipas denoncueses, është dhënë vendim për 15 vite burgim. Megjithatë, ekzekutimi i detyrimit ka mbetur pezull, pasi përmbarimi nuk ka gjetur pasuri në emër të debitorit.Dyshimet e motrave shtohen pas veprimeve për ndryshimin e pronësisë së apartamentit, ku familja e Pëllumb Braçes jeton prej vitit 2005. Sipas tyre, kontrata e pronësisë është ndryshuar në vitin 2009, ndërsa ekspertiza kaligrafike e paraqitur prej tyre, ngre dyshime për firmën e administratorit të kompanisë Gora sh.p.k. Përfaqësuesja ligjore e kësaj kompanie thotë, se veprimet nuk gjenden në arkiv dhe se apartamenti vijon të përdoret nga familjarët e Braçes.Pas më shumë se një dekade në kërkim, Braçe u kap nga Interpoli, kreu vetëm një muaj burg dhe tashmë janë hapur procese të tjera gjyqësore, duke rihapur një histori, që motrat kërkojnë ta çojnë deri në fund për të rimarrë paratë e tyre.
Flamur Topi “shpik” ilaçin e prostatës, inteligjenca artificiale i përdor imazhin për shitje online
Imazhi dhe emri i mjekut të njohur Flamur Topi përdoren pa autorizim në reklama online për shitjen e produkteve, që pretendojnë, se kurojnë problemet e prostatës. Përmes inteligjencës artificiale janë krijuar video dhe deklarata të rreme, duke e paraqitur Topin, sikur promovon këto produkte. Ky është një rast tjetër i mashtrimit online, për të joshur qytetarët përmes figurave publike dhe lajmeve të rreme.
/tvklan.al