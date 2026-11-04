Vazhdojnë problemet me dëmtimet te Milani. Samuel Chukwueze i është nënshtruar një operacioni në Londër për të riparuar një këputje të tendinit të muskulit në kofshën e majtë.
Ai e mori dëmtimin në ndeshjen kundër Atalantës. Një goditje e rëndë duke pasur parasysh rikthimin e tij nën drejtimin e trajnerit të Milanit, Ruben Amorim.
Nën sistemin e Amorim, Chukwueze u përshtat me një ndryshim taktik, duke shkëlqyer si një mbrojtës i krahut të djathtë titullar.
Ndërsa një datë përfundimtare rikthimi nuk ka, nga Italia raportohet për një periudhë të gjatë rikuperimi, ndërsa viti 2026 për të konsiderohet i mbyllur. Chukwueze pritet të rikthehet në fushë në shkurt të vitit 2027.
Si pasojë, ai është përjashtuar nga ndeshjet e ardhshme kualifikuese të Nigerisë për Kupën e Kombeve të Afrikës.
/tvklan.al