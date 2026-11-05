05 nëntor 2026- Papa Leoni XIV priti të mërkurën kantautorin amerikan, fituesin e çmimit Nobel, Bob Dylan në Pallatin Apostolik të Vatikanit, njoftoi “Vatican News”.
Audienca e shkurtër private përfshinte përshëndetje, një bisedë dhe një shkëmbim dhuratash, sipas gazetës zyrtare të lajmeve të Vatikanit.
Papa i dhuroi Dylanit një rruzare ndërsa muzikanti 85-vjeçar i dha Papës një kopje të nënshkruar të autobiografisë së tij, “Chronicles: Volume One”.
Fotot e publikuara nga “Vatican News” treguan Papën e lindur në Çikago, i veshur me veshjen e tij të zakonshme klerike me ngjyrë të bardhë, duke shtrënguar duart me Dylanin, i cili kishte veshur një xhup të zi me kapuç, pallto dhe dorëza.
Dylan, i lindur si Robert Allen Zimmerman në shtetin amerikan të Minesotës, ndodhet në Romë për një shfaqje të planifikuar për sot në “Palazzo dello Sport”.
Koncerti është pjesë e pjesës evropiane vjeshtore të turneut të tij “Rough and Rowdy Ways”, i cili përfshin gjithashtu ndalesa në Milano dhe Bolonjë.
Papa është mbështetur më parë te puna e Dylanit në shkrimet e tij. Në korrik, Papa citoi një varg nga pjesa anti-bërthamore e Dylanit e vitit 1963, “Go Away You Bomb” në parathënien e “Disarmed and Disarming: Peace Is a Gift”, një libër i botuar nga Shtëpia Botuese e Vatikanit.
Në korrik, Papa citoi një rresht nga pjesa anti-nukleare e Dylanit e vitit 1963 “Go Away You Bomb” në parathënien e “Disarmed and Disarming: Peace Is a Gift”, një libër i botuar nga Shtëpia Botuese e Vatikanit.
“Të urrej sepse je krijuar nga njeriu, zotërohesh nga njeriu dhe menaxhohesh nga njeriu”, citoi Papa ndërsa paralajmëroi kundër riarmatimit global dhe kërcënimit që vjen nga armët bërthamore.
Dylan e shkroi pjesën në kulmin e Luftës së Ftohtë, por ajo kurrë nuk u regjistrua zyrtarisht ose nuk u përfshi në një album. Dorëshkrimi i tij i shkruar me makinë shkrimi mbeti i pabotuar derisa u zbulua në vitin 2013.
Audienca e së mërkurës shënoi takimin e dytë të Dylanit me një papë. Në vitin 1997, ai performoi para Papës Gjon Pali II dhe rreth 300 mijë të rinjve që morën pjesë në Kongresin e 23-të Kombëtar Eukaristik në Bolonja.
Dylani performoi disa këngë, përfshirë “Knockin’ on Heaven’s Door”, përpara se të përshëndeste Gjon Palin II në skenë.
/tvklan.al