Të pëlqejnë xhinset dhe bluzat? Kjo është për ty.
Sot, Muzeu Metropolitan i Artit njoftoi se ekspozita e Institutit të Kostumeve për pranverën 2027 dhe Met Gala do t’i kushtohen veshjeve të njohura dhe materialeve të zakonshme të bëra të jashtëzakonshme nëpërmjet ndërhyrjeve të stilistëve.
E organizuar nga Kuratori Përgjegjës Andrew Bolton, me ndihmën e Stephanie Kramer dhe Emily Mushaben, tema e Met Gala 2027, “jashtëzakonisht e ZAKONSHME: Moda dhe Poetika e Përditshmërisë”, do t’u kërkojë vizitorëve të saj “ta shohin të përditshmen nga e para”.
Do të trajtojë temën e saj nga dy drejtime, njëri që përqendrohet në ngritjen e veshjeve arketipe, pra bluzat dhe xhinset e lartpërmendura, dhe tjetri që shqyrton se si materialet modeste, madje edhe “të disponueshme”, nga letra te alumini te plastika, transformohen në art të veshshëm.
Ekspozita zëvendëson filmin e suksesshëm të John Galliano-s, i cili fillimisht ishte planifikuar për vitin 2027, i cili më pas u anulua pasi u bë një pikë e nxehtë kulturore.
“Nuk kisha një plan B”, tha Bolton me sinqeritet.
“Ishte shumë e rëndësishme të krijonim një ekspozitë që nuk do të ishte thjesht një shfaqje kryeveprash apo diçka që mund ta bënim pak më lehtë. Doja që të ishte po aq sfiduese, provokuese dhe e bukur sa do të kishte qenë një shfaqje e John-it. Kjo ishte shumë e rëndësishme për mua: të krijoja një ide që nuk do të ishte zëvendësuese. Dhe duhej të kishte një lloj rezonance bashkëkohore”.
Bolton u rikthye te “Costume Art”, shfaqja e vitit 2026 e Institutit të Kostumeve si pikënisje. Ajo ekspozitë “e vendosi trupin e veshur në qendër të përvojës estetike dhe mendoj se më bëri të mendoj më shumë rreth mënyrës se si e përjetojmë veshjen në jetën e përditshme përmes zakonit, prekjes, lëvizjes dhe ndjesisë”, tha ai.
Në këtë kuptim, “jashtëzakonisht i zakonshëm” përputhet me një lëvizje në sfilatat e fundit të modës, në të cilat stilistët përqafuan rroba të vërteta dhe të dallueshme dhe individualitet platformues – madje mund ta quani shpirt – përmes stilimit të tyre.
“Gjestet e qeta kanë shumë më tepër kuptim sesa gjestet më të zhurmshme. Bravado – duhet të shohim të kundërtën e kësaj”, tha Bolton.
Ai u tërhoq veçanërisht nga koleksioni vjeshtë 2024 Undercover i stilistit japonez Jun Takahashi, një shfaqje jashtëzakonisht prekëse e frymëzuar nga filmi kontemplativ i Wim Wenders për bukurinë e jetës së përditshme, Perfect Days , dhe përfshinte një poezi të shkruar posaçërisht për këtë rast nga regjisori për ritualet e përditshme të një nëne beqare, “Watching a Working Woman”. Veshje nga koleksioni i Takahashi-t, pjesë përndryshe të parëndësishme të ripunuara nëpërmjet teknikave të kolazhit dhe shtresimit që i bënë ato gjithçka tjetër përveç prozaike, do të përshëndesin vizitorët në hyrje të “extraORDINARY”.
Ato “i japin ekspozitës një pikënisje të vërtetë njerëzore”, u shpreh Bolton.
Shfaqja do të mbyllet me punën e një stilisti tjetër japonez, Kunihiko Morinaga të Anrealage , “gjeometritë e panjohura” dhe “proporcionet e papritura” të të cilit i shtojnë një dimension konceptual asaj që përndryshe është e njohur. Parkat e shiut dhe palltot e gjata si “objekte mrekullie”.
Ndërkohë, “Familiar Forms” do të shqyrtojë më nga afër ndërhyrjet e stilistëve në artikuj të zakonshëm – bluzat Off-White të Virgil Abloh , këmishat e bardha demonstrative të Gianfranco Ferré, trendet e gjata nga Jonathan Anderson te Loewe dhe “stilistët e ndryshëm te Burberry”, dhe fustanet e fryrë nga koleksionet e Pierpaolo Piccioli për Moncler, të cilat, në një mënyrë ose në një tjetër, “i japin shtesë të zakonshmes”, tha Bolton.
Ndërkohë, “Common Matter” do të thellohet në potencialin e materialeve të hedhura dhe objekteve të gjetura si veshje të vërteta. Margiela do të jetë e spikatur në këtë galeri, së bashku me stilistë të tjerë që e kanë bërë zakon të ripërdorin materialet.
“Një fustan letre mund të kërkojë po aq aftësi dhe po aq punë sa një fustan mëndafshi. Dhe kostoja e një materiali na tregon shumë pak për mjeshtërinë e nevojshme për ta transformuar atë. Ripërdorimi dhe rindërtimi përshkojnë ekspozitën sepse jam e interesuar se si gjërat fitojnë jetë dhe si kjo ndryshon atë që vlerësojmë dhe për të cilën kujdesemi.”
Bolton mendon se çështjet e vlerës, konsumit dhe zgjuarsisë i japin ekspozitës një urgjencë të veçantë.
“Do të na bëjë të pyesim veten: çfarë anashkalojmë, çfarë hedhim poshtë, çfarë e bën diçka të vlefshme për t’u mbajtur?” Mendoj se moda shoqërohet aq shpesh me ndjekjen e së resë dhe të përkohshmes, saqë jam vërtet i interesuar se si mund të shfaqen mundësitë përmes kthimit te gjërat e njohura. Mendoj se ka diçka shpresëdhënëse në zbulimin e sa shumë imagjinatë mund të mbajë e përditshmja.”
Nëse kjo nuk ka premtimin e imagjinatës fantastike dhe radikale të Gallianos, nuk është thjesht monotonia për të cilën do të flasim. Ndër pjesët që me siguri do të argëtojnë dhe kënaqin janë një ansambël prej porcelani të copëtuar nga Martin Margiela dhe fustani me lugë të zhurshme i gjeneratës së ardhshme i Ellen Hodakova Larsson.
Ekspozita, e cila hapet për publikun më 9 maj 2027 pas Met Gala më 3 maj dhe do të jetë e hapur deri më 9 janar 2028, po konceptohet nga studioja e dizajnit skenografik me seli në Londër, 1009, me qëllimin për të krijuar një dialog midis instalacionit dhe njerëzve që do të lëvizin midis tij.
“Dua që vizitorët të jenë pjesë e ekspozitës”, tha Bolton.
Në fakt, nëse do të ishte sipas dëshirës së tij, vetë shfaqja, jo vetëm balloja e tapetit të kuq që i paraprin, do të kishte një kod veshjeje. Atij i pëlqen ideja e njerëzve që veshin “bluzën e tyre të preferuar ose palën e tyre të preferuar të xhinseve ose bluzën e tyre të preferuar me kapuç” ndërsa lundrojnë nëpër shfaqje.
“Do të ketë një humanizëm në të“, thotë ai.
“jashtëzakonisht i PËRSOSUR: moda dhe poetika e së përditshmes” do të sponsorizohet nga Instagram, me financim të madh nga Moncler dhe mbështetje shtesë nga Condé Nast. Programet edukative të paraqitura në lidhje me ekspozitën janë bërë të mundura nga Jordan Roth.