Këngëtari kanadez The Weeknd ka publikuar këngën e tij më të re, të titulluar “Hong Kong”, një dedikim i veçantë për qytetin që e ka pritur gjatë ndalesës së tij në turneun botëror.
“Hong Kong” mbështetet në muzikën dhe vokalin në gjuhën kantoneze të këngës së famshme “Monsoon”, publikuar në vitin 1993 nga këngëtarja Faye Wong, një prej emrave të njohur të rrymës muzikore Cantopop.
Kënga u prezantua për herë të parë live më 24 tetor, në koncertin hapës të serisë së performancave të The Weeknd në Hong Kong, duke tërhequr menjëherë vëmendjen e publikut dhe rrjeteve sociale.
Përmes këtij projekti, artisti shpreh edhe vlerësimin e tij të kahershëm për muzikën Cantopop dhe krijimtarinë filmike të regjisorit Wong Kar-wai, një prej figurave më të njohura të kinematografisë aziatike.
Edhe kopertina e këngës ka një domethënie të veçantë. Ajo përmban një fotografi arkivore të Hong Kongut, e marrë nga koleksioni personal i drejtorit të fotografisë Christopher Doyle, i cili ka punuar në filmin “Chungking Express” të Wong Kar-wait, ku interpretojnë Faye Wong dhe Tony Leung.
Prezantimi i parë i këngës në skenë shkaktoi reagime të shumta në rrjetet sociale. Një fragment i publikuar në Instagram arriti të grumbullonte më shumë se 18 milionë shikime, duke rikthyer njëkohësisht në vëmendje edhe hitin origjinal të Faye Wong të vitit 1993, i cili nisi të ngjitej sërish në klasifikimet e platformave të transmetimit muzikor.
/tvklan.al