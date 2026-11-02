02 nëntor 2026- Grabitet me armë zjarri një bankë e nivelit të dytë në zonën e “Komunës së Parisit” në Tiranë.
Gazetari i Klan News, Besar Bajraktaraj raporton se një person i maskuar dhe me skafandër në kokë ka hyrë në ambientet e bankës, ku ka kërcënuar punonjësit.
Ai ka kërcënuar fillimisht me armën e zjarrit rojën e sigurisë dhe më pasi i është drejtuar arkës, ku prej andej ka marrë një shumë parash.
Sipas të dhënave paraprake, autori i grabitjes dyshohet se është larguar përmes rrugicave me një monopatinë drejt stadiumit “Dinamo”.
Grupi hetimor ka nisur punën për zbardhjen e rethanave dhe kapjen e personit në fjalë.
/tvklan.al