Nuk duket rastësi që aktorët Tom Cruise dhe Ana de Armas shfaqen së bashku në vende të ndryshme të botës.

Së fundmi, dyshja e famshme ishin në një fluturim me helikopter në Londër ku vetë Crusie ishte pilot dhe mes tyre po lulëzon vërtet një romancë.

Sipas revistës “People”, dy aktorët mund ta kenë festuar së bashku ditëlindjen e Ana de Armas cila ishte më 30 Prill. Prania e dy aktorëve në të njëjtin helikopter shton thashethemet për një lidhje, megjithëse nuk ka konfirmim zyrtar.

Kjo seri takimesh mes dy personazheve të famshëm filloi me një darkë në Ditën e Shën Valentinit, megjithëse në atë kohë u tha se ishte rastësi. Por me imazhet dhe videot e reja, mes tyre duket se ka kimi, kështu që gjithçka tregon se mund të kemi të bëjmë me një romancë të re.

Klan News