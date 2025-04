Presidenti Donald Trump festoi 100 ditët e para në detyrë me një tubim në Michigan, ku foli për një seri fitoresh në reforma ekonomike, ndërsa sulmoi demokratët, përfshirë ish-Presidentin Joe Biden.

Gjatë fjalës së tij, Trump i quajti “100 ditët e para më të suksesshme të çdo administrate në historinë e vendit.”

“Ne jemi këtu për të festuar 100 ditët e para më të suksesshme të çdo administrate në historinë e vendit tonë. Ky është fillimi më i mirë, i çdo presidenti në histori. Të gjithë po e thonë këtë. Ne sapo kemi filluar. Ju as nuk keni parë asgjë ende. Gjithçka sapo ka filluar”, tha Trump.

Kreu i Shtëpisë së Bardhë u shpreh se lëvizjet e tij për të vendosur tarifa ndaj partnerëve tregtarë të SHBA-së mund të çojnë në një ringjallje të prodhimit vendas ndërsa theksoi se shumë shpejt mund të arrihet edhe një marrëveshje me Kinën.

“Me tarifat e mia ndaj Kinës, po i japim fund vjedhjes më të madhe të vendeve të punës në historinë e botës. Kina na ka marrë më shumë vende pune sesa çdo vend tjetër. Ne shkojmë mirë me Kinën. Dua të them, tarifa e tyre tani është në 145%. Ata duan të bëjnë një marrëveshje dhe do ta bëjnë, por do të jetë një marrëveshje e drejtë. Nuk do të jetë një marrëveshje që do të na bëjë të humbasim një trilion dollarë në vit siç bënë me Bidenin. Ai President ishte shumë i keq”, tha Trump.

Ai nuk kurseu as kritikat edhe ndaj demokratëve.

“Ndërsa ne luftojmë për të mbrojtur amerikanët, demokratët e së majtës radikale, të cilët janë kaq të këqij për këtë vend, po luftojnë për të mbrojtur bandën kriminale Tren de Aragua. Për vite me radhë, politikanët demokratë nuk u ngritën në asnjë proteste ndërsa gratë dhe vajzat amerikane u përdhunuan dhe u masakruan nga këta përbindësha. Partia Demokratike Radikale po mbron të disa prej kriminelëve në këtë vend. Kush dreqin do të votonte për këta njerëz?”, tha Trump.

Duke qëndruar përpara një slogani që shkruante “Epoka e Artë”, ai u shpreh se administrata e tij po i jepte fund imigracionit të paligjshëm, do të rivendoste sundimin e ligjit, ndërsa riktheksoi se 100 ditët e para në këtë administratë kanë prodhuar gjithashtu rezultate historike në betejat për të mposhtur katastrofën e inflacionit të Bidenit. Trump, ripërsëriti kritikat e tij ndaj Kryetarit të Rezervës Federale, Jerome Powell dhe kërkoi sërish uljen e normave të interesit pasi kjo do të ishte mjaft mirë për ekonominë amerikane.

Sondazhet tregojnë se amerikanët nuk janë të bindur për vizionin ekonomik të Trump. Në një sondazh tre-ditor të Reuters/Ipsos, 42% e të anketuarve e vlerësojnë performancën e Trump deri më tani, ndërsa 53% jo. Frika nga një recesion është rritur ndërsa Trump ka nisur një luftë tregtare globale, duke rritur tarifat në nivele që ekonomistët paralajmërojnë se mund ta ndalin pothuajse tërësisht tregtinë me disa vende veçanërisht Kinën, lëvizje që kanë tronditur si investitorët ashtu edhe kompanitë e mëdha.

Klan News