Presidenti amerikan Donald Trump ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv, i cili sipas tij, do t’i pengojë presidentët e ardhshëm të bëjnë ndryshime në Zyrën Ovale të Shtëpisë së Bardhë.
Trump e ka ndryshuar rrënjësisht pamjen e zyrës së presidentit gjatë mandatit të tij, veçanërisht duke shtuar shumë elemente të arta.
Ky urdhër vjen disa muaj pasi Trump shembi të gjithë Krahun Lindor të Shtëpisë së Bardhë, në kuadër të një projekti që është përballur me sfida ligjore.
Projekti u miratua gjithashtu nga Kongresi amerikan dhe punimet kanë vazhduar, me plane për ta shndërruar atë hapësirë në një sallë ballosh.
Aktualisht, presidentët amerikanë kanë të drejtë të bëjnë disa ndryshime në Shtëpinë e Bardhë, por projektet e mëdha kërkojnë miratimin e Kongresit.
Urdhri i ri ekzekutiv e shpall Zyrën Ovale monument kombëtar, së bashku me disa nga dhomat përreth saj.
Dokumenti gjithashtu thekson se nuk “kufizohet autoriteti i Presidentit për të ridekoruar monumentin, për të zgjedhur orenditë, apo për të bërë modifikime të zakonshme funksionale dhe të sigurisë, të cilat nuk dëmtojnë në mënyrë thelbësore strukturën historike ose karakterin arkitektonik të monumentit”.
Klan News
/tvklan.al