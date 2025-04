Administrata e Presidentit Donald Trump planifikon lehtësira financiare për prodhuesit amerikanë të makinave që preken nga vendosja e tarifave. Këto kompani shumë pjesë për mjetet i importojnë nga jashtë.

“Presidenti Trump po ndërton një partneritet të rëndësishëm si me prodhuesit vendas të automjeteve ashtu edhe me punëtorët amerikanë. Kjo marrëveshje është një fitore e madhe për politikën tregtare të Presidentit duke shpërblyer kompanitë që prodhojnë në vend, ndërkohë që u ofron prodhuesve mundësinë për të investuar në Amerikë dhe për të zgjeruar prodhimin e tyre vendas,“ tha sekretari i tregtisë, Howard Lutnick, në një deklaratë.

Wall Street Journal raporton se ky veprim nënkupton që kompanitë e makinave që paguajnë tarifa nuk do të ngarkohen me taksa të tjera, të tilla si ato për çelikun dhe aluminin dhe se do të jepen rimbursime.

Masa për të zbutur efektet e taksave të automjeteve është e fundit nga administrata e tij për të treguar njëfarë fleksibiliteti mbi tarifat, të cilat kanë sjellë trazira në tregjet financiare, kanë krijuar pasiguri për bizneset dhe kanë ngjallur frikën e një ngadalësimi të ndjeshëm ekonomik.

Prodhuesit e kësaj industrie prisnin që Trump të bënte lehtësim nga tarifat e automjeteve përpara udhëtimit të tij në Michigan, ku ndodhen prodhuesit e automjeteve Detroit Three dhe më shumë se 1,000 furnizues të mëdhenj të automjeteve.

Javën e kaluar, një koalicion i grupeve të industrisë amerikane të automobilave i kërkoi Trump që të mos vendoste tarifa prej 25% për pjesët e importuara të automjeteve, duke paralajmëruar se ato do të ulnin shitjet e automjeteve dhe do të rrisnin çmimet. Trump ka deklaruar më parë se planifikon të vendosë tarifa prej 25% për pjesët e automjeteve jo më vonë se 3 Maji.

“Tarifat për pjesët e automjeteve do të përziejnë zinxhirin global të furnizimit të automobilave dhe do të shkaktojnë një efekt domino që do të çojë në çmime më të larta të automjeteve për konsumatorët,” thanë grupet e industrisë.

Klan News