Sekretari amerikan i Luftës Pete Hegseth, është sërish në qendër të kritikave, pasi nuk ruajti qetësinë në Varrin e Ushtarit të Panjohur, në ceremoninë e Ditës së Veteranëve.
Një ushtar që ruante monumentin i tërhoqi vëmendjen me zë të lartë Hegseth, bashkëshortes së tij dhe ndihmësve të sekretarit, pasi u dëgjuan duke qeshur dhe po bënin fotografi në shkallët e vendit solemn.
Menjëherë pas të qeshurave, ushtari që ruante vendin iu afrua grupit dhe, nga një distancë, u bëri thirrje: “Të gjithë vizitorët duhet të ruajnë një atmosferë heshtjeje dhe respekti në çdo kohë.”
Hegseth nuk e vuri re qortimin, por vetëm hodhi një vështrim pas supit dhe vazhdoi të ngjiste shkallët.
I vendosur në zemër të Varrezave Kombëtare të Arlingtonit, Varri i Ushtarit të Panjohur është një vend i shenjtë dhe shërben si varr për tre ushtarakë amerikanë të panjohur, përfshirë një nga Lufta e Parë Botërore, një nga Lufta e Dytë dhe një tjetër nga lufta e Koresë.
Ai njihet gjerësisht si një vend për përkujtim dhe reflektim mbi shërbimin ushtarak, ndërsa ushtarët e ruajnë vendin 24 orë. Vizitorët në memorial duhet të ruajnë qetësinë dhe të tregojnë respektin e nevojshëm.
Hegseth, ish-ushtar i Gardës Kombëtare që ka shërbyer në Irak, është përballur me kritika të shumta për veprimet e tij në krye të Pentagonit, ndërsa Dhoma e Përfaqësuesve hodhi poshtë nismën e një republikani për të nisur procedurat e shkarkimit të tij.
Klan News
/tvklan.al