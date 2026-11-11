Pas kërkesës drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm Blendi Klosi për të marrë pjesë në Asamblenë Socialiste, Erion Veliaj sot i ka adresuar një kërkesë Taulant Ballës.
Por kërkesa për Ballën është në cilësinë e Kryetarit të Grupit Parlamentar Socialist, të cilit i kërkon të iniciojë ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar mbi ndërhyrjet dhe kërcënimet, që sipas tij, janë ushtruar ndaj tij nga kryeministri Edi Rama, nëpërmjet Ministrit të Drejtësisë.
Kryebashkiaku i burgosur i kujton shokëve te tij që përfaqësojnë partinë në parlament se kontrolli kushtetues mbi qeverinë, sipas tij nuk mund të kushtëzohet nga përkatësia politike e atyre që duhet të japin llogari.
Veliaj lajmëron se ka vendosur në dijeni edhe Kongresin e Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Evropës dhe trupin diplomatik të akredituar në Shqipëri.
/tvklan.al