Udhëheqësi kinez Xi Jinping dhe Presidenti rus Vladimir Putin nënshkruan një deklaratë të përbashkët duke thelluar më tej partneritetin e tyre pas bisedimeve në Moskë.

Lideri kinez Xi Jinping mbërriti në Rusi për një vizitë shtetërore katër-ditore, ku ai do të kryesojë listën e udhëheqësve të huaj që do të marrin pjesë në paradën ushtarake të Ditës së Fitores. Putin ka ftuar në këtë përvjetor të rëndësishëm, liderë nga e gjithë bota, ndër të cilët Aleksandër Vuçiçin e Serbisë, Migel Diaz Kanelin e Kubës dhe kryeministri sllovak Robert Fico.

“Përballë tensioneve në nivel ndërkombëtar, Kina do të punojë me Rusinë për të marrë përsipër përgjegjësitë e veçanta si fuqi botërore. Ne duhet të mbrojmë me vendosmëri të drejtat dhe interesat e Kinës, Rusisë dhe shumicës dërrmuese të vendeve në zhvillim”, tha Xi Jinping.

Putin foli për një plan të detajuar bashkëpunimi ekonomik deri në vitin 2030.

“Vëllazëria e kombeve tona e zhvilluar gjatë atyre viteve të vështira të luftës është një nga themelet e marrëdhënieve bashkëkohore ruso-kineze të partneritetit të jashtëzakonshëm dhe bashkëpunimit strategjik. Ne i zhvillojmë lidhjet tona për të mirën e popujve të të dy vendeve, dhe kundër askujt”, tha Xi Jinping.

Ndërkaq, kjo e enjte nisi e qetë në qytetet e mëdha të Ukrainës. Në mesnatë hyri në fuqi armëpushimi i njëanshëm 3-ditor i shpallur nga Moska.

Kievi, këtë datë ka vendosur ta përkujtojë më 8 Maj, si vendet e Bashkimit Europian, në dallim nga Moska që e përkujton më 9 Maj.

Klan News