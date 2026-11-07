7 nëntor 2026 – Partia qeverisëse e qendrës së djathtë në Zelandën e Re, National Party, dhe partia kryesore opozitare, Labour, kanë siguruar secila pak më pak se 30% të votave, ndërsa janë numëruar vetëm 27% e rezultateve të zgjedhjeve parlamentare.
Sipas Komisionit Zgjedhor, koalicioni aktual trepartiak i udhëhequr nga National Party parashikohet të ketë një shumicë prej vetëm një mandati në parlament. Ndërkohë, partia centriste Opportunity Party pritet të kalojë pragun prej 5% për të hyrë në parlament, duke fituar potencialisht një rol vendimtar në formimin e qeverisë.
Zgjedhjet e vitit 2026 janë dominuar nga vështirësitë ekonomike, rritja e kostos së jetesës dhe pakënaqësia e votuesve ndaj dy forcave kryesore politike. Çmimet e ushqimeve dhe konkurrenca mes supermarketeve janë kthyer në një nga temat kryesore të fushatës, aq sa zgjedhjet janë cilësuar edhe si “zgjedhjet e supermarketeve”.
National Party premtoi rikthimin e buxhetit në sufiçit përmes disiplinës fiskale, ndërsa Labour u zotua për kujdes shëndetësor dhe transport më të përballueshëm.
Sipas ish-deputetit dhe ish-ministrit Peter Dunne, rezultatet paraprake tregojnë një mbështetje në rritje edhe për partitë e tjera, përfshirë të Gjelbrit, ACT New Zealand, New Zealand First dhe Opportunity Party.
Nëse Opportunity Party arrin të hyjë në parlament, ajo mund të bëhet vendimtare për krijimin e shumicës qeverisëse. Sipas Dunne, kjo parti pritet të negociojë fillimisht me forcën që renditet e para, aktualisht National Party, megjithëse një marrëveshje nuk është e garantuar.
Për shkak të sistemit proporcional, formimi i qeverisë mund të kërkojë disa javë negociata mes partive.
Rezultatet paraprake për 95% të qendrave të votimit pritet të publikohen deri në fund të së shtunës, ndërsa rezultati përfundimtar, që do të përfshijë edhe votat e qytetarëve jashtë vendit, pritet më 27 nëntor.
Zelanda e Re zhvillon zgjedhje parlamentare çdo tre vjet. Votuesit zgjedhin një kandidat për zonën e tyre dhe një parti politike, ndërsa votat numërohen manualisht.
/tvklan.al