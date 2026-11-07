07 nëntor 2026 – Një pallat katër katësh është përfshirë nga flakët këtë pasdite në lagjen “Skënderbeg” në qytetin e Lezhës.
Zjarri ka nisur në katin e parë e dyshohet se shkak është bërë një cigare e lënë ndezur nga shtetasi A. L., që jetonte në atë apartament, njofton Policia e Lezhës. Kanë qenë forcat zjarrfikëse dhe ato policore që kanë bërë të mundur evakuimin e banorëve. Disa prej tyre kanë përfunduar në spital me shenja asfiksie, të gjithë jashtë rreziku për jetën.
Njëri prej banorëve të pallatit, tregon për mediat momentet e para të shpërthimit të zjarrit.
“U bë mjegull, flakët thyen xhamat, u bë nami i zi. Falënderojmë zjarrfikësit dhe policinë që erdhën kohën e duhur dhe shpëtuan banorët. Zjarri ka nisur nga kati i parë. Më thirri një person, kam njoftuar policinë. U tremba se thashë po plas ndonjë bombol gazi”, tha banori.
Aktualisht flakët janë neutralizuar dhe nuk ka rrezik aktiv. Disa banorë janë rikthyer në shtëpitë e tyre. Ndërkohë nga organet kompetente kanë nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të rastit ndërsa është shoqëruar në komisariat shtetasi A. L.
/tvklan.al