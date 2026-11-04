Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Izrael ka përfunduar verifikimin e rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të zhvilluara javën e kaluar, duke deklaruar se nuk janë konstatuar parregullsi apo prova që të tregojnë manipulim të votave.
Pas shqyrtimit të materialeve zgjedhore, institucioni bëri të ditur se nuk ka gjetur asnjë element që të vërë në dyshim integritetin e procesit apo saktësinë e rezultateve të shpallura. Në deklaratën zyrtare thuhet se përfundimi i verifikimit nuk ka nxjerrë në pah shkelje dhe as të dhëna që mund të sugjerojnë ndërhyrje në rezultatin e zgjedhjeve.
Procesi i kontrollit përfshiu shqyrtimin e procesverbaleve të 9,069 qendrave të votimit në të gjithë vendin. Në rastet kur u vlerësua e nevojshme, komisioni kreu kontrolle më të thelluara të materialeve zgjedhore dhe dokumentacionit përkatës, duke përfshirë fletët e votimit dhe regjistrat e zgjedhësve. Sipas institucionit, verifikimi u përqendrua në të gjitha qendrat e votimit për të cilat ishin paraqitur kërkesa për kontroll, me qëllim garantimin e transparencës dhe besueshmërisë së rezultatit përfundimtar.
Me përfundimin e këtij procesi, rezultatet zyrtare përfundimtare do t’i dorëzohen presidentit të Izraelit, Isaac Herzog, ndërsa më pas ato do të bëhen publike sipas procedurave ligjore. Mbyllja e hetimit vjen në një moment të rëndësishëm për politikën izraelite, pasi rezultati zgjedhor pritet të përcaktojë konfigurimin e shumicës së ardhshme parlamentare dhe rrugën drejt formimit të qeverisë së re.
Pas nxjerrjes së rezultateve përfundimtare, presidenti Herzog do të nisë konsultimet me drejtuesit e partive politike për të mësuar se cilin kandidat mbështesin për postin e kryeministrit. Në bazë të këtyre konsultimeve, presidenti do të vendosë se kujt do t’i besojë mandatin për krijimin e qeverisë së re.
Ky proces pritet të jetë vendimtar për përcaktimin e ekuilibrave politikë në Izrael, në një parlament ku negociatat mes partive do të kenë rëndësi të veçantë për sigurimin e shumicës qeverisëse.
/tvklan.al