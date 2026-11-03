Udhëheqësit e opozitës izraelite ranë dakord të martën që t’i propozojnë presidentit Isaac Herzog kreun e partisë Yashar, Gadi Eisenkot, për të formuar qeverinë e ardhshme, duke u zotuar se do ta zëvendësojnë administratën e Benjamin Netanyahut me një “qeveri të unitetit kombëtar për emergjencat”.
Marrëveshja u arrit pas një takimi të përbashkët të drejtuesve të partive opozitare në Herzliya, në pjesën perëndimore-qendrore të Izraelit, një ditë para nisjes së konsultimeve në rezidencën e presidentit Herzog, të planifikuara për të mërkurën, raportoi The Jerusalem Post.
Në deklaratën e tyre, partitë bënë të ditur se të gjitha forcat politike pjesëmarrëse do t’i rekomandojnë presidentit Herzog që t’i besojë Eisenkotit mandatin për formimin e qeverisë së re. Ndërkohë, ekipet negociatore do të nisin menjëherë hartimin e udhëzimeve politike dhe marrëveshjeve të koalicionit, të nevojshme për krijimin e kabinetit të ri.
“Drejtuesit e partive janë të koordinuar dhe do të veprojnë menjëherë për të zëvendësuar ‘qeverinë e 7 tetorit’ me një qeveri kombëtare emergjence”, thuhet në deklaratë, ku shtohet se synimi është sigurimi i një “shumice të qartë parlamentare” në Knesset.
Kreu i partive opozitare diskutuan gjithashtu hapat që duhet të ndërmerren gjatë ditëve të para të punës së Knessetit të ri, me qëllim formimin e qeverisë dhe shmangien e një procesi tjetër zgjedhor.
Ata njoftuan se kishin “rënë dakord për nevojën e formimit sa më të shpejtë të një qeverie sioniste, bazuar në katër parimet e paraqitura nga Gadi Eisenkot”.
Drejtuesit e opozitës riafirmuan “angazhimin e tyre të plotë për të respektuar vendimin e votuesve izraelitë, të cilët votuan qartë dhe vendosmërisht për ndryshimin dhe kundër vazhdimit të qeverisë aktuale”.
Gjithashtu, ata koordinuan strategjinë parlamentare dhe hapat e nevojshëm për ta shndërruar shumicën e tyre në veprime konkrete, duke nisur që në ditët e para të punës së Knessetit të ri.
Seanca inauguruese e Knessetit është planifikuar të mbahet më 10 nëntor, kur pritet të zgjidhet edhe kryetari i ri i parlamentit, i cili do të zëvendësojë Amir Ohanan e partisë Likud.
Në takim u diskutua edhe fushata që drejtuesit e opozitës e cilësuan si “të rrezikshme dhe të papërgjegjshme”, të zhvilluar nga Likud dhe Netanyahu për të vënë në dyshim legjitimitetin e rezultateve zgjedhore dhe të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Opozita theksoi se do të mbrojë pa lëkundje integritetin e procesit zgjedhor dhe institucioneve përkatëse.
Palët ranë dakord që të gjitha partitë e tyre t’i rekomandojnë presidentit Eisenkotin si personin që duhet të ngarkohet me formimin e qeverisë, me synimin që procesi të përfundojë sa më shpejt dhe Izraeli të kursehet nga zgjedhje të tjera.
Po ashtu, ekipet negociatore të partive do të nisin menjëherë hartimin e platformës politike dhe marrëveshjeve të koalicionit që nevojiten për krijimin e qeverisë së re izraelite.
Drejtuesit u zotuan se do të ruajnë një koordinim të ngushtë dhe të vazhdueshëm gjatë ditëve në vijim, deri në betimin e qeverisë së re.
“Nuk kemi kohë për të humbur. Duhet të lëvizim jashtëzakonisht shpejt. Prandaj, do të punojmë sa më parë për të siguruar postin e kryetarit të Knessetit, për të marrë mandatin e formimit të qeverisë dhe për të ecur me shpejtësi të plotë drejt krijimit të një qeverie sioniste të ripërtëritjes”, citoi transmetuesi publik izraelit KAN të ketë deklaruar Bennett në përfundim të takimit.
Takimi u zhvillua një ditë përpara se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Izrael të shpallë rezultatet zyrtare dhe përfundimtare të zgjedhjeve, të mërkurën, pavarësisht kundërshtimeve të Netanyahut dhe së djathtës ekstreme ndaj rezultatit.
Takimi i së martës ishte i pari që bashkoi drejtuesit e opozitës që prej zgjedhjeve të 27 tetorit. Në të morën pjesë Gadi Eisenkot, ish-kryeministri Naftali Bennett, nga partia Together, kreu i Yisrael Beytenu, Avigdor Lieberman, Yair Golan i partisë Democrats dhe kreu i opozitës, Yair Lapid, sipas The Jerusalem Post.
Rezultatet e zgjedhjeve i dhanë bllokut të Netanyahut 53 vende në Knesset, i cili ka gjithsej 120 deputetë. Opozita siguroi 48 vende, ndërsa partitë arabe fituan 19 mandate.
Megjithatë, opozitës i mungojnë ende 13 vota për të arritur shumicën parlamentare prej 61 mandatesh, të nevojshme për të formuar qeverinë e vetme. Për këtë arsye, mbështetja e deputetëve arabë mund të jetë vendimtare në përpjekjet për krijimin e qeverisë së re.
/tvklan.al