Është mbyllur etapa e parë e “Giro d’Italia” në Shqipëri. Fitues i kësaj etape ishte Mads Pedersen, i skuadrës Lidl-Trek.

Çiklisti danez ruajti në fund avantazhin ndaj belgut Wout van Aert, i cili në fund tentoi gjithçka për të marrë vendin e parë, por nuk ia doli.

Pak metra para finishit, kishte edhe një aksident. Jay Vine u rrëzua në kthesë, ndërsa përfundoi i dëmtua në anë të rrugës. Me të u përplasën edhe Mikel Landa e Geoffrey Bouchard, të cilët morën ndihmën mjekësore.

Etapa e parë nisi nga Durrësi dhe përfundoi në Tiranë. Pas 65 kilometrave të para me një terren të sheshtë, çiklistët u përballën me ngjitjen e Gracen përpara se të arrinin në Tiranë, për të vijuar më pas me ngjitjen në Surrel, me pjerrësi deri në 13%.

Fundi ishte shumë i luftuar, por fitimtar doli danezi Pedersen. Dy etapat e tjera do të zhvillohen në Tiranë më 10 Maj dhe në Vlorë më 11 Maj.

/tvklan.al