Bashkimi Europian do të publikojë sot raportin e progresit të Shqipërisë dhe vendeve të tjera kandidate për t’u anëtarësuar në union.
Për herë të parë Brukseli do të vendosë edhe afate të qarta për realizimin e reformave deri në pranimin e plotë në BE.
Sipas agjendës progres-raportet vjetore dhe plani me afate konkrete do të publikohen në orën 13:00 dhe në 14:45 minuta pritet që të dalin në një konferencë për mediat shefja e politikës së jashtme të BE-së Kaja Kallas dhe komisionerja e zgjerimit Marta Kos.
Sipas asaj që kanë raportuar mediat europiane BE do të zyrtarizojë faktin se qëllimi ambicioz i Shqipërisë për përfundimin e negociatave deri në fund të vitit 2027, është i realizueshëm.
/tvklan.al