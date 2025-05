Rihanna padiskutim që di se si t’i surprizojë fansat dhe të tërheqë vëmendje edhe në evente të mëdha ku marrin pjesë qindra të famshëm. Këngëtarja ka zgjedhur gjithmonë që shtatzënitë e saj t’i zbulojë në mënyra mbresëlënëse dhe të veçanta.

Në vitin 2023 ajo zgjodhi Super Bowl për të zbuluar shtatzëninë e saj të dytë, kurse në eventin madhështor të Met Gala 2025 gjeti momentin e përsosur për të treguar barkun e rrumbullakosur. Duke lënë të kuptohet se bebja numër tre është rrugës…

Rihanna dhe partneri i saj A$AP Rocky, të cilët janë prindër të dy djemve , janë në një pritje të ëmbël të fëmijës së tretë. Në tapetin e kuq këngëtarja u shfaq e veshur me një kostum me vija nga Marc Jacobs, me një kravatë në ngjyrë vishnje me pika të bardha, kombinuar bukur me një kapele të madhe.

Partneri i saj A$AP Rocky kishte mbërritur më herët në event pasi ishte një prej organizatorëve të Met Gala 2025. Në një intervistë të shkurtër ai shprehu emocionet për pritjen e fëmijës së tretë.