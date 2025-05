Plot stil, yjet u shfaqën në Met Gala 2025. Eventin e këtij viti e kryesuan Colman Domingo, A$AP Rocky, Lewis Hamilton, Pharrell Williams dhe kryeredaktorja e revistës së famshme “Vogue” Chief Anna Wintour. Me kostumet elegante dhe kapelet që dominonin në pjesën më të madhe, ne kemi përzgjedhur fotot më të bukura nga mbi 180 personazhe të famshëm që ngjitën shkallët e Metropolitan Museum në New York.

Duket si një “këmishe nate” me detajet e dantellës, por vetëm kaq i duhet Georgina Rodríguez apo jo?!

Zendaya zgjodhi kostumin e bardhë të Louis Vuitton, kapelen dhe bizhuteritë Bulgari.

Diana Ross i mahniti të gjithë me kapelen e zbukuruar me gëzof dhe fustanin me bisht ku ishte qendisur pema e saj familjare.

Mund ta themi me bindje se jemi mësuar ta shohim shtatzënë dhe kaq seksi! Rihanna zgjodhi kostumin nga Marc Jobs.

A$AP Rocky , i veshur me një xhaketë të gjatë me jakë të gjerë nga linja e tij AWGE, dhe çadrën e zbukuruar me gurë të çmuar për ditë me shi. Bizhuteritë Bulgari dhe këpucët Christian Louboutin e plotësojnë pamjen.

Me bizhuteri Chopard dhe veshjen nga Louis Vuitton, Sabrina Carpenter zgjodhi nuancën trend të dimrit që kaluam!

Kim Kardashian është gjithmonë ekstra…Me fustanin me lëkurë krokodili dhe kapelen e errët ajo duket rrëzëllitëse

Fustani plot shkëlqim i Miu Miu mund t’i rrijë kaq bukur vetëm Sydney Sweeney . Pa harruar diamantet!

Edhe Gigi Hadid ka zgjedhur markën Miu Miu, me fustanin e artë dhe diamantet nga De Beers.

Me syzet e tij karakteristike, Bad Bunny u paraqit me kostumin ngjyrë kafe të Prada dhe një kapele të frymëzuar nga traditat e Puerto Ricos.

Halle Berry tregon hiret e saj me një fustan transparent me vija.

Kendall Jenner i jep një prekje seksi veshjes si biznesmene, me një xhaketë të hapur që ekspozon diamantet Chopard.

Nicole Kidman , e veshur me një fustan të gjatë nga Balenciaga të shoqëruar me doreza dhe bizhuteri Cindy Chao. Më së shumti po na pëlqen modeli i flokëve!

Lewis Hamilton , mëse elegant me kostumin nga Wales Bonner.

Madonna pozon me një puro, e veshur me kostumin ngjyrë shampanje nga Tom Ford.

Anne Hathaway dhe këmisha e saj me fundin me vija të shndritshme.

Sa e bukur!! Kylie Jenner u shfaq me fustanin Ferragamo dhe bizhuteri të Lorraine Schwartz.

Miley Cyrus zgjodhi veshjen që i përshtatet fiks tipit të saj!

Jenna Ortega me fustanin metalik të ngushtë Balmain.

Ughh, Doja Cat në elementin e saj! Nga koka te këmbët me Marc Jacobs dhe aksesorë të David Webb.

Fustani i Demi Moore duket si një kravatë gjigante që vezullon.

Nick Jonas dhe Priyanka Chopra të lezetshëm, por nuk kanë dalë nga ai stili disi bazik, krahasuar me pjesën tjetër.

Pharrell Williams veshi pallton me 100 mijë perla, megjithatë gruaja e tij Helen Lasichanh e merr vëmendjen me çdo veshje!

Shakira , me fustanin rozë pastel të Prabal Gurung.

Më elegantët! Gabrielle Union dhe Dwyane Wade , veshur me Prada.

Hailey Bieber me një fustan të shkurtër të thjeshtë, sandalet Saint Laurent dhe bizhuteri Tiffany & Co.

Megan Thee Stallion me fustanin me gurë të çmuar nga Michael Kors Collection.

Ylli i BLACKPINK, Jennie

Bukuroshja shqiptare Dua Lipa nuk zhgënjen asnjëherë! Shkëlqeu me veshjen transparente të Chanel.

Lana Del Rey, i mjafton vetëm fjongoja në sup për t’u dukur yll!

Wow! Anok Yai shkëlqeu me fustanin nga Thom Browne.

Russell Wilson dhe Ciara

Bebe Rexha, me xhaketën-fustan nga Christian Siriano.

Mbase veshja më “soft” që pamë deri tani. Laura Harrier duket përrallore me fustanin krejtësisht të bardhë nga Zac Posen.

Rrëzëllitëse! Nicole Scherzinger veshi një fustan të bardhë me vija të holla dhe me jakë.

Tamam “ Maluma baby”, kostumi me nuanca të së kaltrës e jeshiles i shton edhe një trëndafil dhe gjithçka ok.

A nuk duket si kukull porcelani?! Tyla , krejt perfekte me fustanin me vija dhe supet e zbuluara.

Nuk mund t’i mungonte këtij albumi Whitney Peak !

Një detaj te thonjtë e Ego Nwodim …

Ikonike! Teyana Taylor

E.D/tvklan.al