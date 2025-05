Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha ditën e sotme zhvilloi një takim me qytetarët e Librazhdit nga ku u ndal edhe tek rezoluta e PPE.

Berisha tha se miratimi i djeshëm i rezolutës nga PPE denoncoi si armiq të egër të votës së lirë kryeministrin Edi Rama.

Lideri demokrat tha se PD shkon në zgjedhje e sigurt në një fitore të thellë, në një fitore me të cilën, sipas tij, qytetarët e Librazhdit dhe mbarë Shqipërisë, votojnë për veten e tyre, për familjen e tyre, për të ardhmen e tyre.

“U sjell përshëndetjet më të përzemërta nga Kongresi i Partisë Popullore Europiane, partisë më të fuqishme që qeveris sot me 14 kryeministra, drejton Komisionin Europian, Parlamentin Europian, të cilët dje votuan me unanimitet një rezolutë në mbështetje të secilit prej jush, të votës tuaj, të fitores së PD dhe denoncuan Edi Ramën, klikën e tij si armiq të egër të votës së lirë të shqiptarëve.

Pra, ne shkojmë në datën 11 maj në zgjedhje të sigurt në një fitore të thellë, në një fitore me të cilën qytetarët e Librazhdit dhe mbarë Shqipërisë, votojnë për veten e tyre, për familjen e tyre, për të ardhmen e tyre, të ardhmen e Librazhdit dhe gjithë Shqipërisë.

Unë jam këtu për t’u zotuar para jush se me programin tonë ne do u kthejmë paratë qytetarëve shqiptarë dhe se çdo pensionist, në këtë rreth, në këtë qark, në Shqipëri, brenda 100 ditëve të para nuk do ketë kurrë një pension nën 200 euro. Do vendosim minimumin jetik”, u shpreh Berisha.

Tv Klan