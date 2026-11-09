Presioni i çmimeve në ekonominë shqiptare ka shënuar një rritje të re gjatë muajit Tetor.
Të dhënat zyrtare të INSTAT tregojnë se xhepat e qytetarëve shqiptarë kanë ndjerë sërish një rritje të çmimeve teksa norma vjetore e inflacionit ka prekur shifrën 3,4%, nga 2,3% që ishte në Tetor të vitit të kaluar.
Faturën më të rëndë për buxhetin e familjeve vijojnë ta japin ushqimet, të cilat u shtrenjtuan me 4% brenda një viti.
Por rekordin e rritjes vjetore e mban sërish transporti, me një hov prej 11,4%.
Ndërkohë, fasha e banesës qira, ujë dhe energji ka shtuar rreth 0,56 pikë përqindje në treguesin e përgjithshëm.
Po çfarë ka ndodhur krahasuar me muajin e kaluar?
Çmimet e konsumit raportohet te jenë rritur mesatarisht me 0,5%.
Rritjen mujore më të lartë e kanë shënuar veshjet dhe këpucët me 1,5%, të ndjekura nga ushqimet me 1,2%.
I vetmi element lehtësues vjen nga sektori i transportit, i cili ka shënuar një ulje mujore të çmimeve me 1,4%, duke frenuar sadopak ritmin e përgjithshëm të treguesit.
/tvklan.al