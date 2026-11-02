2 nëntor 2026 – “Do të bëhem zoti Veto”.
Ishte vetë presidenti amerikan Donald Trump ai që, në një intervistë për gazetën “New York Post”, shpjegoi strategjinë që do të ndjekë nëse demokratët rimarrin shumicën në Kongres në zgjedhjet e nesërme.
Megjithatë, planet e Shtëpisë së Bardhë për të përballuar humbjen e mundshme janë shumë më komplekse dhe gjithçka do të varet nga rezultati konkret i zgjedhjeve.
Trump e përmbylli fushatën me një festë luksoze për Halloween, të organizuar të shtunën në Mar-a-Lago.
Këto zgjedhje të mesmandatit u zhvilluan nën hijen e shqetësimeve për përballueshmërinë e jetesës, qëndrueshmërinë ekonomike dhe inflacionin e nxitur nga lufta në Iran. Por Trump u shfaq i maskuar si vetvetja, duke dëshmuar se ose nuk i sheh, ose nuk dëshiron t’i shohë problemet e njerëzve të zakonshëm.
Për këtë arsye, ai zhvilloi sot dy mitingje në shtetet kyçe të Kansasit dhe Ajovës, të cilat fillimisht ishin anuluar, por më pas u rikthyen në program. Fakti që presidentit iu desh të shkonte në dy rajone që tradicionalisht konsiderohen bastione të sigurta të republikanëve, tregon vështirësitë me të cilat po përballet partia e tij.
Sot, Trump do të mbajë një fjalim përpara Reflecting Pool, pranë Memorialit të Linkolnit, në Washington, për t’u bërë thirrjen e fundit votuesve nga një vend simbolik i një tjetër dështimi: kur boja në basenin e shatërvanit të National Mall-it u zhvesh dhe nisi të shkëputej.
Sipas sondazheve, Dhoma e Përfaqësuesve, ku republikanët kanë një shumicë prej 219 vendesh kundrejt 214 të demokratëve, konsiderohet e humbur. Mbetet vetëm të shihet se sa i madh do të jetë avantazhi i demokratëve.
Senati, ku republikanët kanë 53 vende kundrejt 47 të demokratëve, mbetet i pasigurt. Nëse demokratët arrijnë të ruajnë Xhorxhian dhe Miçiganin, ku sot Haley Stevens, e mundur në zgjedhjet paraprake të partisë, ka mbështetur republikanin Mike Rogers, fati i shumicës do të vendoset në shtatë shtetet ku gara mes republikanëve është e ngushtë: Teksas, Ohajo, Ajova, Alaska, Maine, Karolina e Veriut dhe Kansas.
Trump i tha “New York Post” se, në rast humbjeje, “do t’u vërë veton të gjitha ligjeve të demokratëve”.
“Pas disa muajsh, do të detyrohen të vijnë tek unë për të negociuar kompromise”, shtoi ai.
Kjo strategji do të bëhej e mundur vetëm nëse opozita do të rimerrte kontrollin e të dyja dhomave të Kongresit, Dhomës së Përfaqësuesve dhe Senatit, duke pasur kështu mundësinë të miratojë ligjet e saj dhe të rrëzojë çdo emërim.
Nëse republikanët arrijnë të ruajnë Senatin, ata do të mund të bllokojnë çdo nismë të kundërshtarëve, duke e bërë të panevojshme veton presidenciale.
Megjithatë, nëse humbasin Dhomën e Përfaqësuesve, republikanët nuk do të jenë më në gjendje të miratojnë ligjet e tyre. Duke qenë se Kongresi ka kompetencat mbi buxhetin, drejtori i Zyrës së Menaxhimit dhe Buxhetit, Russell Vought, po shqyrton mënyrat se si mund të ndryshojë destinacionin e fondeve të miratuara tashmë, në mënyrë që të vazhdojë financimin e prioriteteve të Trump.
Ndërkohë, zëvendësshefi i kabinetit të Shtëpisë së Bardhë, Stephen Miller, po harton një listë me masat që presidenti mund të marrë përmes dekreteve, pa pasur nevojë për miratimin e Kongresit. Pushteti ekzekutiv do t’i mundësojë Trump-it të vazhdojë të drejtojë politikën e jashtme dhe forcat e armatosura.
Një tjetër front i betejës do të jetë mënyra se si Shtëpia e Bardhë do t’u bëjë ballë dhe do të pengojë hetimet që demokratët pritet të nisin në Dhomën e Përfaqësuesve.
Një betejë e përditshme, e cila kërcënon ta paralizojë SHBA-të për dy vitet e ardhshme.
Artikulli është përshtatur në shqip nga La Repubblica
/tvklan.al