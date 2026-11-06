Një moment mes motrave Kylie dhe Kendall Jenner ka shkaktuar polemika të shumta në rrjetet sociale, pasi ato u filmuan duke u puthur në buzë.
Videoja ka ndarë përdoruesit në dy kampe: disa e konsideruan gjestin të papërshtatshëm dhe madje “incestual”, ndërsa të tjerë dolën në mbrojtje të motrave, duke e cilësuar si një moment të pafajshëm mes familjarësh.
Gjithçka ndodhi gjatë festës së ditëlindjes së 31-të të Kendall Jenner. Në një video të publikuar nga motra e tyre e madhe, Khloé, dy vajzat shfaqen duke pozuar para kamerës.
Në një moment, Kendall i kërkon motrës së saj më të vogël: “Më puth”. Kylie afrohet dhe e puth në buzë, ndërsa Kendall tërhiqet duke qeshur.
Pamjet u shpërndanë me shpejtësi në rrjetet sociale, ku komentet nuk munguan. Një pjesë e përdoruesve e kundërshtuan reagimin e ashpër ndaj motrave, duke argumentuar se një puthje e tillë nuk duhet parë domosdoshmërisht në kontekst seksual.
“Kjo është fjalë për fjalë motra e saj, njerëz”, shkroi një përdorues në platformën X. Një tjetër komentoi: “Nuk është gjithçka seksuale. Njerëzit i puthin motrat e tyre gjatë gjithë kohës”.
Të tjerë e konsideruan gjestin krejtësisht normal, duke kërkuar që momenti të mos interpretohej në mënyrë të ekzagjeruar.
Megjithatë, jo të gjithë ishin të këtij mendimi. Disa përdorues e cilësuan puthjen shqetësuese, ndërsa një koment që tërhoqi vëmendje ishte: “Pra, do të bëjmë sikur nuk është incest?”.
/tvklan.al