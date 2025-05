Egnatia e nisi këtë sezon me synimin titullin kampion dhe tani është një hap lag këtij objektivi. Kundërshtari është një ekip me traditë si Vllaznia që renditet pas skuadrave të kryeqytetit për trofe. Për trajnerin e rrogozhinasve Edlir Tetova dhe futbollistët kjo nuk do të jetë e lehtë, por gjithsesi qëllimi nuk ndryshon.

“Po flasim për Vllazninë, është emër i madh. Një kundërshtar që nuk bën dot parashikime”

“Pavarësisht se Vllaznia ka vite pa fituar, do kërkoj çdominutë ta fitoj’

Pavarësisht se të kuqtë e mbyllën sezonin pa trofe, trajneri Skënder Gega është i kënaqur për atë që dha skuadra e tij.

“Egnatia kishte favorin për të mbajtur 0-0. Ne u munduam të marrim fitoren. Ndeshja kishte pjesë të mira, ulje-ngritje, por jam i kënaqur se dha maksimumin”

Të dy ekipet do të jenë pjesë e kupave të Europës.

Tv Klan