Zikaltërit jo vetëm që do luajnë finalen e dytë në tre sezonet e fundit, por edhe një sfidë që solli edhe të ardhura të shumta. 75 mijë e 504 tifozë mbushën shkallët e stadiumit, me klubin italian që gjeneroi mbi 14.6 milionë Euro të ardhura. Këto janë fitimet më të larta në histori për një ndeshje futbolli të luajtur në Itali.



Arritja në finale solli 18.5 milionë Euro nga bonuset e UEFA-s, duke ia shtuar atyre të përfituara edhe më parë. Këtu nuk merren parasysh të ardhurat nga sponsorat ose fitimet nga biletat nga gjashtë ndeshjet e luajtura në shtëpi deri më tani, të cilat arritën në total 132 milionë Euro. Një shifër rekord në historinë e klubit, e cila tejkalon shumën, atë të mbledhur në sezonin 2022/23 kur ekipi arriti në finalen e Stambollit, e cila ishte e barabartë me 101.3 milionë Euro.

Në 10 sezonet e fundit të kompeticionit, për sa i përket të ardhurave, Interi i këtij edicioni është më i miri i të gjitha kohërave, për të tejkaluar të ardhurat e Juventusit në sezonin 2016-2017, i cili arriti në finale kundër Real Madridit dhe fitoi 110.4 milionë Euro. Akti i fundit i kompeticionit do të luhet më 31 Maj në stadiumin ‘Allianz Arena” të Mynihut.

