I shumëkërkuari i drejtësisë, Florenc Çapja do të ekstradohet ditën e sotme nga Dubai drejt vendit tonë.

Sipas asaj që bën të ditur policia 44-vjeçari pritet të mbërrijë pasditen e sotme në vendin tonë.

“Policia e Shtetit, në vijim të bashkëpunimit mjaft të mirë me partnerët, si në aspekte hetimore, ashtu dhe në ato operacionale, dhe si rezultat i shkëmbimit të menjëhershëm të informacionit mes strukturave të specializuara për lokalizimim dhe kapjen e shtetasve në kërkim ndërkombëtar, me qëllim ekstradimin, pasditen e sotme, do të finalizojë me sukses një tjetër fazë të operacionit ndërkombëtar të koduar “The Wanted”.Në kuadër të këtij operacioni, pritet që pasditen e sotme, të finalizohet me sukses ekstradimi nga Dubai, i të shumëkërkuarit F. Ç., 44 vjeç, banues në Elbasan”, njofton Policia.

Çapja ishte shpallur në kërkim nga drejtësia shqiptare, pasi akuzohet si porositës për vrasjen e bëbë e bir, Nezir dhe Gentian Beqiri, ngjarje kjo e ndodhur në Elbasan në vitin 2012.

Për krimin e rëndë ai është dënuar në mungesë me burg përjetë. Lidhur me këtë ngjarje është vënë në pranga xhaxhai i tij Ardian Çapja.

Florenc Çapia gjithashtu ishte në kërkim edhe pas deklarimeve të Nuredin Dumanit, i cili pretendon se i ka ofruar shumën prej 200 mijë Eurosh për të vrarë Sokol Sanxhaktarin, pasi ai ishte lidhje e Suel Çelës.

/tvklan.al