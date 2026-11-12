Në forumin e paqes në Paris ministri i jashtëm francez Benjamin Haadad, theksoi rëndësinë e procesit të zgjerimit për të shmangur ndikimin e huaj në rajonin tonë.
“30 vjet më parë, ne përjetuam një luftë të tmerrshme në këtë rajon; ndërsa tani kemi shtete që po kalojnë nëpër reforma për t’iu bashkuar familjes evropiane nepërmjet sundimit të ligjit dhe pavarësisë së gjyqësorit. Për ne, zgjerimi i BE-së është një imperativ gjeopolitik. Është garancia e stabilitetit në kontinentin tonë, veçanërisht në një kohë rivaliteti gjeopolitik, ndërhyrjesh të huaja dhe destabilizimi nga fuqi armiqësore si Kina e Rusia”, tha Ministri i Jashtëm i Francës, Benjamin Haadad.
Për mos të lejuar vakum në rajon ka folur edhe ministrja austriake për çështjet evropiane.
“Bëhet fjalë edhe për stabilitet dhe siguri. Është instrumenti ynë më i rëndësishëm strategjik gjeopolitik dhe të mos lëmë vakum per forcat anti-evropiane për të thelluar ndikimin në Ballkanin Perëndimor. E kuptoj plotësisht zhgënjimin kur rritesh me premtimin se, kur të bëhesh i rritur, do të jesh më në fund qytetar i BE-së, ndërsa tani, më shumë se 20 vite më vonë, për disa nuk ka ndodhur asgjë. Integrimi gradual nuk duhet të shërbejë si zëvendësues për anëtarësimin e plotë, por thjesht si një rrugë drejt tij”, tha Ministria për çështjet Evropiane, Claudia Bauer.
Sipas saj Austria mbështet një nismë të mirë, të ndërmarrë nga Gjermania dhe Sllovenia, që ka të bëjë me votimin me shumicë të cilësuar gjatë hapave të ndërmjetëm të procesit të zgjerimit të BE-së.
Klan News
/tvklan.al