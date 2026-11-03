Gjykata e Lartë e SHBA-ve hodhi poshtë kërkesën e administratës së Trump, duke lejuar që Kalifornia t’i numërojë të gjitha fletët e votimit për zgjedhjet e mesmandatit.
Administrata e Trump kishte kërkuar bllokimin e përkohshëm të numërimit të rreth 20 mijë votave me postë, me pretendimin se këta votues të regjistruar ishin me gjasë shtetas të huaj me dokumente të pasakta, pa të drejtë vote.
Megjithatë, gjykata refuzoi ndërhyrjen e paprecedentë, duke mbështetur të drejtën e shtetit për të vetë-administruar zgjedhjet.
Kjo fitore për Kaliforninë shmang skenarin e heqjes apo ndarjes së votave të dyshuara, duke siguruar që të gjithë qytetarët e konsideruar të ligjshëm nga autoritetet lokale të mos privohen padrejtësisht nga e drejta e votës.
/tvklan.al