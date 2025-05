Trajneri Pep Guardiola ka zbuluar se do të ndalet nga trajnimi, pas aventurës te Manchester City, kontrata me të cilët i skadon në Qershor të vitit 2027.

Tekniku spanjoll theksoi se nuk e di nëse do të jetë tërheqje përfundimtare, por shtoi se fillimisht do të bëjë një pushim, duke përjashtuar çdo mundësi për të marrë drejtimin e një skuadre tjetër pas Cityt.

Referuar sezonit aktual që ishte larg pritshmërive, Guardiola us hpreh se ka nxjerrë shumë mësime.

“Pas kontratës sime me Manchester Cityn do të ndalem. Jam i sigurt për këtë. Nuk e di nëse do të mbyll karrierën apo jo, por do të bëj një pushim.

Të gjithë trajnerët duan të fitojnë në mënyrë që puna e tyre të jetë e paharrueshme. Mendoj se tifozët e Barcelonës, Bayern Munich dhe Manchester Cityt e kanë shijuar lojën e ekipeve të mia.

Ky sezon ishte plot me mësime. Nuk ka vetëm një arsye përse ky vit ishte i vështirë, por ka shumë. Unë kam marrë gjithashtu vendime të këqija. Pra është një vit ku unë mësova shumë”, deklaroi Guardiola.

Manchester City mban vendin e katërt në Premier League dhe këtë sezon po lufton për t’u kualifikuar në Champions League.

