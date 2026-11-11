Forcimi i bashkëpunimit policor dhe intensifikimi i luftës kundër krimit të organizuar ishte në qëndër të takimit që drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita zhvilloi në Romë me homologun e tij italian, Vittorio Pisani.
Të dy drejtuesit vlerësuan rezultatet e skuadrave të përbashkëta hetimore, koordinimin e hetimeve dhe operacionet kundër grupeve kriminale, trafiqeve të paligjshme dhe krimeve kibernetike.
Gjatë bisedës së zhvilluar mes tyre, kreu i policisë italiane rikonfirmoi mbështetjen për Policinë Shqiptare, përfshirë edhe monitorimin ajror për parandalimin e kultivimit të bimëve narkotike.
/tvklan.al