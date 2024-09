Dashi-Rrethanat mund të prishin dëshirën tuaj për t’u bashkuar me një partner sot. Detyrimet e punës ose familjare mund të ndërhyjnë. Nëse partneri juaj ju lutet, mos filloni ta fajësoni. Kjo nuk do të ndihmojë. Planifikoni të takoheni një ditë tjetër. Mungesa ju forcon më shumë dashurinë.

Demi-Familja që do të thotë shumë për ju mund ta bëjë shtëpinë tuaj një vend edhe më të ngrohtë dhe më komod. Ndoshta do të shpenzoni shumë kohë për ta rregulluar atë në mënyrë që të merrni komplimente të sinqerta. E vetmja negative mund të jetë se partneri juaj aktual mund të mos jetë aty për shkak të rrethanave. Shijojeni vizitën dhe ftoni familjen tuaj të kthehet kur partneri juaj të jetë atje, nëse është e mundur.

Binjakët-Sot do të merrni një vendim të rëndësishëm, i cili do të rezultojë i suksesshëm. Ata që janë të dashuruar duhet të kenë kujdes, pasi mund të bien pre e intrigave të miqve tek të cilët keni patur shumë besim.

Gaforrja-Mos kini frikë nga ndryshimet, pasi bëhet fjalë për një periudhë të rëndësishme, për të përcaktuar qartë prioritetet tuaja profesionale. Disa vendime që duhet të merrni ju nervozojnë, por mos u dekurajoni! Intuita e mirë do ju vijë në ndihmë.

Luani-Jeta juaj në çift do jetë një rutinë e vërtetë gjatë kësaj dite. Edhe pse do mundoheni me sa të mundni ta ndryshoni situatën, nuk keni për t’ia dalë mbanë. Situata në planin financiar do jetë disi e ndërlikuar.

Virgjëresha-Gjatë ditës duhet të adresoni detyrat që kërkojnë përqendrim. Do ju duhet të shkoni në një udhëtim të domosdoshëm. Gjatë rrugës mund të keni takime të çuditshme dhe të dëgjoni lajme të rreme. Përpiquni t’i rezistoni ndjenjave si frika, dyshimi dhe ndjesisë se po ju ndjekin.

Peshorja-Mund të nevojitet një rivlerësim i objektivave tuaja financiare tani. Disa nga pritjet tuaja mund të jenë joreale dhe mund t’ju duhet t’i shikoni ato në një këndvështrim më praktik. Kjo nuk do të thotë se ato nuk do të ndodhin, thjesht se ato mund të zgjasin pak më shumë sesa do të dëshironit. Mendoni si një mundësi për të zhvilluar durimin. Ripunoni buxhetin tuaj.

Akrepi-A jeni të tërhequr romantikisht nga dikush që njihni përmes punës, Akrepi? Nëse po, kjo nuk është një kohë e mirë për ta ndjekur atë. Është e qartë se ju mund ta mbani zemrën në mëngë. Kjo mund të jetë shqetësuese për mikun tuaj dhe mund të sabotojë rezultatet që ju prisni. Jini të durueshëm dhe lërini marrëdhëniet të zhvillohen. Ndjenjat tuaja mund të jenë të ndërsjella!

Shigjetari-Sot do të jeni në qendër të vëmendjes, pasi idetë tuaja novatore do të rezultojnë të suksesshme për kompaninë ku punoni. Për këtë do të merrni një shpërblim dhe do të jeni të lumtur.

Bricjapi-Kjo e hënë do ju gjejë të angazhuar në gjetjen e zgjidhjeve për disa probleme profesionale, të cilat duhet të zgjidhen brenda afatit.

Ujori-Dashuria për çiftet do shkojë më së miri sot. Nëse kohët e fundit e kishit lënë pas dore partnerin/en, sot do filloni të përkujdeseni më tepër për të. Në planin financiar bëni kujdes nga ndikimi negativ i Marsit.

Peshqit-Në orët e mëngjesit, do i lini të lira emocionet dhe imagjinatën tuaj kreative. Disa kufizime të jashtme, nuk do ju lënë të keni të gjithë forcën e mundshme. Duhet të keni parasysh kërkesat e partnerit ose menaxherit tuaj dhe kushtet strikte profesionale, ose personale./tvklan.al