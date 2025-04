Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30, 27 Prill 2025 #TvKlan #klanlajme

Spiker: Reis Çiço

Headlines 27 Prill 2025

SPAK nis verifikimet për kontratën e lobimit të PD në Shtetet e Bashkuara. Selia blu: Marrëveshje trasparente

SPAK nis verifikimet për kontratën e lobimit që PD ka nënshkruar me një kompani amerikane në Shtetet e Bashkuara nëpërmjet Fondacionit Shqiptaro-Amerikan. Reagon selia blu që thotë se marrëveshja është transparente.

Lobimi i PD në SHBA, Rama: Ku i gjetën 6 mln Euro për heqjen e non grata? Berisha ka hallin e tij me 11 Maj

SPAK nis verifikimet për kontratën e lobimit që PD ka nënshkruar me një kompani amerikane në Shtetet e Bashkuara nëpërmjet Fondacionit Shqiptaro-Amerikan. Reagon selia blu që thotë se marrëveshja është transparente.

Berisha kërkon votën e emigrantëve në Selanik: Në 11 maj firmosni përmbysjen e narkoshtetit

SPAK nis verifikimet për kontratën e lobimit që PD ka nënshkruar me një kompani amerikane në Shtetet e Bashkuara nëpërmjet Fondacionit Shqiptaro-Amerikan. Reagon selia blu që thotë se marrëveshja është transparente.

Ekzekutohet 58-vjeçari në Vlorë, punonte si roje. U qëllua pranë banesës, motivi ende i paqartë

Një 58-vjeçar u ekzekutua me 3 plumba në orët e para të mëngjesit të sotëm pranë banesës së tij në Vlorë. Viktima punonte si roje në një objekt në ndërtim dhe nuk kishte precedentë. Autorët dhe motivet e ngjarjes mbeten të paqarta.

Kryhet 90% e punimeve në hekurudhën Tiranë–Rinas–Durrës. Pas një dekade rikthehet treni

Kryhet 90% e punimeve për hekurudhën Tiranë – Rinas – Durrës, një projekt që do të shkurtojë distancën në vetëm 22 minuta. Ajo do të jetë në funksion në mes 2026-ës duke bërë që ky lloj transporti të rikthehet pas më shumë se një dekade.

200 mijë njerëz mblidhen për Papa Françeskun. Mijëra të tjerë bëjnë homazhe në varrin e tij

Sheshi “Shën Pjetër” i Vatikanit u mbush sërish sot me mbi 200 mijë persona që u mblodhën për të kujtuar Papa Françeskun.Me mijëra ishin ata që kryen homazhe në varrin e tij, të hapur për publikun që një ditë pas ceremonisë së lamtumirës.

Fati i Tiranës në superiore varet nga Play Out. Egnatia, Vllaznia, Dinamo e Partizani në garën për titullin kampion

Luhen ndeshjet e fundit te kampionatit te futbollit shqiptar. Fitorja e Tiranes ndaj Dinamos i jep shprese bardhebluve per qëndrimin ne Superiore, pasi luan ne play out. Egnatia, Vllaznia, Dinamo dhe Partizani luajne per titullin kampionin. Bien Skenderbeu e Laçi.

/tvklan.al