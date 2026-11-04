Komisionerja për Zgjerimin, Marta Kos prezantoi sot më 4 nëntor raportin e progresit për Shqipërinë dhe vendet e tjera, që aspirojnë të integrohen në Bashkimin Europian.
Kos tha se do të nisë dialogu për integrim gradual me Shqipërinë dhe vendet kandidate. Ajo theksoi se vendi i parë në rrugën drejt BE-së është Mali i Zi, për të cilin vuri në dukje se do të integrohet në vitin 2028.
“Do të nisim një dialog për integrimin gradual me Shqipërinë dhe vendet kandidate. Sot jemi në kushtet që mund të zgjerojmë Unionin. Vendi i parë që është në rrugën drejt integrimit është Mali i Zi. Vendet kandidate duam që të jenë ne nivelin e duhur, për të qenë gati për integrimin. Mali i Zi do të bëhet pjesë e BE-së në vitin 2028”, tha Kos.
Për Shqipërinë, tha se vendi ka bërë reforma në këtë vit. Kos shtoi se Tirana zyrtare duhet që të vijojë me reformat e nisura. Po ashtu, Kos u shpreh se mbyllja e kapitujve mund të realizohet deri në fund të vitit 2027.
“Sa i përket Shqipërisë, ritmi i reformave ka ecur. Janë bërë përparime në disa fusha. Vendi mbylli katër kapituj. Po punohet për të mbyllur edhe kapitujt e tjerë. Shqipëria mund të arrijë objektivin për mbylljen e kapitujve deri në vitin 2027. Liria e medias dhe pavarësia e gjyqësorit mbeten prioritetet kryesore, sikundër edhe mjedisi”, tha komisionerja Kos.
Më tej, foli edhe për vendet e tjera, se në çfarë faze janë ato drejt integrimit europian. Kos prezantoi shkurt progres-raportin edhe për Moldavinë, Ukrainën, Maqedoninë e Veriut dhe Bosnjë Herzegovinën.
“Moldavia ka një qeveri pro-europiane sot. Qeveria ka ecur në rrugën drejt integrimit, pavarësisht se ka pasur përpjekje për të destabilizuar vendin. Ka shumë punë për të bërë, gjithsesi. Moldavia mund të mbyllë kapitujt në fund të vitit 2028, nëse vijon me reformat. Për Ukrainën, nuk ka vend tjetër që po bën më shumë se ky shtet, edhe pse ndodhet në luftë. Vazhdoni që të bëni hapa drejt Bashkimit Europian, pavarësisht se keni një rrugë të vështirë. Ukraina ka demonstruar se institucionet e saj antikorrupsion po funksionojnë në mënyrë të pavarur dhe efektive. Ukraina duhet të përqendrohet në disa reforma, që kanë të bëjnë me pavarësinë e drejtësisë . IBAR për Ukrainën mund të arrihet, nëse ka vullnet për përparim nga ky vend.
Maqedonia e Veriut duhet të tregojë rezultate edhe më tej. Shkupi duhet të bëjë ndryshime kushtetuese. Vazhdojmë të mbështesim Maqedoninë e Veriut në rrugën europiane. Gjithçka varet nga ajo që bën Maqedonia e Veriut. Bosnja dhe Herzegovina po rrit angazhimin e saj në rrugën drejt BE-së, problem është rritja e retorikës anti-BE, Bosnja duhet që të vazhdojë punën me reforma”, deklaroi komisionerja Kos.
“Duam më shumë Evropë te ju”, Kallas dhe Kos thirrje vendeve kandidate: Vazhdoni me reformat kyçe
Pas prezantimit të progres-raportit vjetor të Komisionit Evropian, shefja e Politikës se Jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, si dhe Komisionerja për Zgjerimin, Marta Kos mbajtën një konferencë për mediat.
Gjatë fjalës së saj, Kallas inkurajoi vendet kandidate të vijojnë me reformat kyçe, të cilat do t’i përfaronin ato me Bashkimin Evropian.
Marta Kos theksoi se Mali i Zi është në “paradhomën” e Bashkimit Evropian dhe anëtarësimi i tij është shumë pranë. Ajo vlerësoi edhe Shqipërinë dhe kërkoi prej saj të thellojë reformat në sistemin e drejtësisë.
“Mali i Zi është në hapat e fundit drejt BE-së. Mali i Zi ka përmbushur të gjitha kushtet për kapitujt e mbetur. Shqipëria duhet të lëvizë drejt kapitujve të mbetur dhe punën e vështirë për drejtësinë e pavarur dhe median e lirë. Kjo nuk është vetëm për anëtarësimin, por edhe për vetë qytetarët në jetën e tyre të përditshme.Shqipëria duhet të mbajë ritmin e reformave“, tha ajo.
/tvklan.al